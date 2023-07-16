https://ria.ru/20230716/oskvernenie-1884422375.html

СМИ: Пакистан раскритиковал власти Швеции за разрешение сжечь Тору и Библию

СМИ: Пакистан раскритиковал власти Швеции за разрешение сжечь Тору и Библию - РИА Новости, 16.07.2023

СМИ: Пакистан раскритиковал власти Швеции за разрешение сжечь Тору и Библию

Министерство иностранных дел Пакистана подвергло критике шведские власти за допущение публичного осквернения Торы и Библии в Стокгольме, спустя несколько дней... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T03:10

2023-07-16T03:10

2023-07-16T03:10

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана подвергло критике шведские власти за допущение публичного осквернения Торы и Библии в Стокгольме, спустя несколько дней после того, как мужчина сжег Коран возле мечети в столице Швеции, сообщает издание Geo. Ранее шведские СМИ сообщили, что 30-летний мужчина получил разрешение от правоохранительных органов на акцию с публичным сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Мужчина заявлял, что планировавшаяся им акция является ответом на сожжения Корана в столице Швеции, произошедшие ранее. В субботу газета Folkbladet сообщила, что активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий. Издание Sweden Posts также приводит слова мужчины: "Я мусульманин. Мы не сжигаем (священные тексты - ред.)". "Оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы под видом свободы слова и мнений", - приводит издание заявление министерства. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230715/sozhzhenie-1884390285.html

https://ria.ru/20230711/oon-1883584119.html

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стокгольм (город)

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ахмед абуль гейт, geo, лига арабских государств, швеция, стокгольм (город), пакистан, в мире