https://ria.ru/20230716/obstrel-1884479262.html

Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку

Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку - РИА Новости, 16.07.2023

Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку

Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) выпустили еще десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:40

2023-07-16T17:40

2023-07-16T17:40

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) выпустили еще десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Ранее в представительстве республики в СЦКК сообщали, что в 16.30 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка семь ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230716/gorlovka-1884455736.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия