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Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку
Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) выпустили еще десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T17:40
2023-07-16T17:40
2023-07-16T17:40
специальная военная операция на украине
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сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) выпустили еще десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Ранее в представительстве республики в СЦКК сообщали, что в 16.30 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка семь ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230716/gorlovka-1884455736.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще десять ракет по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще десять ракет из РСЗО по двум районам Донецка