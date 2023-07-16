https://ria.ru/20230716/obstrel-1884473139.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 16.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска в 16.30 выпустили 7 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T16:47

2023-07-16T16:47

2023-07-16T16:47

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили 7 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20230716/shebekino-1884439541.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия