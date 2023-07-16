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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска в 16.30 выпустили 7 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:47
2023-07-16T16:47
2023-07-16T16:47
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили 7 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь ракет из РСЗО по двум районам Донецка