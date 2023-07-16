https://ria.ru/20230716/obstrel-1884447157.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 21 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:56

2023-07-16T11:56

2023-07-16T11:56

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 21 снаряд калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров…; 10.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщило, что в 8.45, 11.20 и 11.30 мск украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 21 снаряд калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230715/postradavshiy-1884415456.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия