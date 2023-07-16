ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 88 снарядов по Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава области в воскресенье в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 15 июля. По его данным, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 88. Днем ранее интенсивность обстрелов была ниже, в пятницу число выпущенных боеприпасов составило 57.
"В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" – 12 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Также один минометный снаряд был выпущен по хутору Мухин. Никто не пострадал. В результате обстрела есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе была обстреляна окраина села Козачье Рудченское. Было зарегистрировано 10 прилетов. В Краснояружском районе артиллерийские снаряды прилетели на окраину села Вязовое. Забор и фасад сельскохозяйственного предприятия получили повреждения от осколков снарядов. Кроме того, окраина посёлка Прилесье была обстреляна. Были зафиксированы 4 прилета снарядов, обошлось без последствий.
"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка – зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов", - добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.