https://ria.ru/20230716/obstrel-1884439129.html

ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов

ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов - РИА Новости, 16.07.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:40

2023-07-16T10:40

2023-07-16T10:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава области в воскресенье в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 15 июля. По его данным, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 88. Днем ранее интенсивность обстрелов была ниже, в пятницу число выпущенных боеприпасов составило 57. "В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" – 12 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Также один минометный снаряд был выпущен по хутору Мухин. Никто не пострадал. В результате обстрела есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе была обстреляна окраина села Козачье Рудченское. Было зарегистрировано 10 прилетов. В Краснояружском районе артиллерийские снаряды прилетели на окраину села Вязовое. Забор и фасад сельскохозяйственного предприятия получили повреждения от осколков снарядов. Кроме того, окраина посёлка Прилесье была обстреляна. Были зафиксированы 4 прилета снарядов, обошлось без последствий. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка – зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230712/obstrel-1883832511.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия