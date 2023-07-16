Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/obstrel-1884439129.html
ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов
ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов - РИА Новости, 16.07.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:40
2023-07-16T10:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава области в воскресенье в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 15 июля. По его данным, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 88. Днем ранее интенсивность обстрелов была ниже, в пятницу число выпущенных боеприпасов составило 57. "В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" – 12 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Также один минометный снаряд был выпущен по хутору Мухин. Никто не пострадал. В результате обстрела есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе была обстреляна окраина села Козачье Рудченское. Было зарегистрировано 10 прилетов. В Краснояружском районе артиллерийские снаряды прилетели на окраину села Вязовое. Забор и фасад сельскохозяйственного предприятия получили повреждения от осколков снарядов. Кроме того, окраина посёлка Прилесье была обстреляна. Были зафиксированы 4 прилета снарядов, обошлось без последствий. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка – зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230712/obstrel-1883832511.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4d1ebc82bc20838688ad74075e300f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области около 90 снарядов

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 88 снарядов по Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 90 снарядов, пострадавших не было, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава области в воскресенье в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 15 июля. По его данным, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 88. Днем ранее интенсивность обстрелов была ниже, в пятницу число выпущенных боеприпасов составило 57.
Работа артиллерии ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
При украинском обстреле белгородского села Графовка пострадал человек
12 июля, 18:58
"В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" – 12 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Также один минометный снаряд был выпущен по хутору Мухин. Никто не пострадал. В результате обстрела есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе была обстреляна окраина села Козачье Рудченское. Было зарегистрировано 10 прилетов. В Краснояружском районе артиллерийские снаряды прилетели на окраину села Вязовое. Забор и фасад сельскохозяйственного предприятия получили повреждения от осколков снарядов. Кроме того, окраина посёлка Прилесье была обстреляна. Были зафиксированы 4 прилета снарядов, обошлось без последствий.
Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Наумовка – зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов", - добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала