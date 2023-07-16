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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 16.07.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска с 4.50 по 6.25 выпустили 23 снаряда натовских снаряда по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T06:37

2023-07-16T06:37

2023-07-16T06:37

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска с 4.50 по 6.25 выпустили 23 снаряда натовских снаряда по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале.Позже Донецк обстреляли в 6.20, выпустив по нему семь снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка подверглась обстрелам в 5.00, по ней выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, и в 6.25, когда украинские войска выпустили еще пять снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230715/postradavshiy-1884415456.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато