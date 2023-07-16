https://ria.ru/20230716/obstrel-1884417458.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 181 единицу боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:21
2023-07-16T00:21
2023-07-16T00:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_0:319:2904:1953_1920x0_80_0_0_5802ea91c9b42bccffa3a5c986f2c63f.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 181 единицу боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из ударного БПЛА, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 181 единицу различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Старомихайловка. В Донецке два мирных жителя получили равнения.
https://ria.ru/20230715/postradavshiy-1884415456.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6671764104f8d01a9c3b8cc711e0e45d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 181 единицу боеприпасов