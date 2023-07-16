https://ria.ru/20230716/nato-1884435255.html
Один выход. Украина оказалась в безвыходном положении из-за обмана НАТО
Один выход. Украина оказалась в безвыходном положении из-за обмана НАТО - РИА Новости, 16.07.2023
Один выход. Украина оказалась в безвыходном положении из-за обмана НАТО
Украина отказалась от мира с Россией из-за НАТО и попала в замкнутый круг, пишет ZNetwork. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:42
2023-07-16T09:42
2023-07-16T09:45
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россия
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нато
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украина отказалась от мира с Россией из-за НАТО и попала в замкнутый круг, пишет ZNetwork."НАТО несет ответственность за продолжение конфликта, на который теперь ссылаются как на основание для лишения Киева права вступить в организацию. Альянс втянул Украину в нынешнее кровавое месиво, но при этом не готов помочь ей найти выход", - сообщает издание.НАТО решила открыто заигрывать с Украиной с 2008 года, обещая ей в членство, с нескрываемой надеждой, что однажды блок сможет создать военную угрозу на границах России, пишет автор.Таким образом, полагает ZNetwork, в Москве приняли абсолютно правильное решение о начале СВО, целью которой является сохранение нейтралитета Киева. Именно конфликт не позволил Украине полностью влиться в западный военный альянс и остановил превращение страны в базу НАТО.Обман и предательство НАТО означают, что единственной альтернативой ядерному Армагеддону может быть падение Украины, а вместе с ним и уничтожение амбиций Вашингтона на мировое господство, резюмируется в статье.
https://ria.ru/20230715/nato-1884394360.html
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в мире, украина, россия, киев, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО
Один выход. Украина оказалась в безвыходном положении из-за обмана НАТО
ZNetwork: Украина попала в замкнутый круг из-за стремления НАТО воспользоваться ей
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Украина отказалась от мира с Россией из-за НАТО и попала в замкнутый круг, пишет ZNetwork
.
"НАТО несет ответственность за продолжение конфликта, на который теперь ссылаются как на основание для лишения Киева права вступить в организацию. Альянс втянул Украину в нынешнее кровавое месиво, но при этом не готов помочь ей найти выход", - сообщает издание.
НАТО решила открыто заигрывать с Украиной с 2008 года, обещая ей в членство, с нескрываемой надеждой, что однажды блок сможет создать военную угрозу на границах России, пишет автор.
Таким образом, полагает ZNetwork, в Москве приняли абсолютно правильное решение о начале СВО, целью которой является сохранение нейтралитета Киева. Именно конфликт не позволил Украине полностью влиться в западный военный альянс и остановил превращение страны в базу НАТО.
Обман и предательство НАТО означают, что единственной альтернативой ядерному Армагеддону может быть падение Украины, а вместе с ним и уничтожение амбиций Вашингтона на мировое господство, резюмируется в статье.
"Единственная возможность". В США раскрыли последний план НАТО по России