https://ria.ru/20230716/nato-1884435255.html

Один выход. Украина оказалась в безвыходном положении из-за обмана НАТО

Один выход. Украина оказалась в безвыходном положении из-за обмана НАТО - РИА Новости, 16.07.2023

Один выход. Украина оказалась в безвыходном положении из-за обмана НАТО

Украина отказалась от мира с Россией из-за НАТО и попала в замкнутый круг, пишет ZNetwork. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:42

2023-07-16T09:42

2023-07-16T09:45

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украина отказалась от мира с Россией из-за НАТО и попала в замкнутый круг, пишет ZNetwork."НАТО несет ответственность за продолжение конфликта, на который теперь ссылаются как на основание для лишения Киева права вступить в организацию. Альянс втянул Украину в нынешнее кровавое месиво, но при этом не готов помочь ей найти выход", - сообщает издание.НАТО решила открыто заигрывать с Украиной с 2008 года, обещая ей в членство, с нескрываемой надеждой, что однажды блок сможет создать военную угрозу на границах России, пишет автор.Таким образом, полагает ZNetwork, в Москве приняли абсолютно правильное решение о начале СВО, целью которой является сохранение нейтралитета Киева. Именно конфликт не позволил Украине полностью влиться в западный военный альянс и остановил превращение страны в базу НАТО.Обман и предательство НАТО означают, что единственной альтернативой ядерному Армагеддону может быть падение Украины, а вместе с ним и уничтожение амбиций Вашингтона на мировое господство, резюмируется в статье.

https://ria.ru/20230715/nato-1884394360.html

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в мире, украина, россия, киев, нато