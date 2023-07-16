https://ria.ru/20230716/nastuplenie-1884468518.html

Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении

Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2023

Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении

Российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, идут ожесточенные бои, признала замминистра... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:52

2023-07-16T15:52

2023-07-16T21:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, идут ожесточенные бои, признала замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину рассказал, что российские войска ведут себя героически и неожиданно для противника переходят в наступление на некоторых участках. "На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои", - написала Маляр. По ее словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия продолжает наступление, идут бои. На северных флангах от Артемовска украинские войска пытаются удержать позиции. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

https://ria.ru/20230716/dnepr-1884437402.html

россия

украина

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россия, украина, харьковская область, вооруженные силы рф