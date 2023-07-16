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Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 16.07.2023 (обновлено: 21:20 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/nastuplenie-1884468518.html
Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении
Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2023
Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении
Российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, идут ожесточенные бои, признала замминистра... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:52
2023-07-16T21:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, идут ожесточенные бои, признала замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину рассказал, что российские войска ведут себя героически и неожиданно для противника переходят в наступление на некоторых участках. "На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои", - написала Маляр. По ее словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия продолжает наступление, идут бои. На северных флангах от Артемовска украинские войска пытаются удержать позиции. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
https://ria.ru/20230716/dnepr-1884437402.html
россия
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россия, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении

Замглавы МО Украины Маляр заявила об активном наступлении ВС России на трех направлениях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские войска активно наступают на Купянском направлении и продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском, идут ожесточенные бои, признала замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину рассказал, что российские войска ведут себя героически и неожиданно для противника переходят в наступление на некоторых участках.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Вчера, 10:15
"На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои", - написала Маляр.
По ее словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях российская армия продолжает наступление, идут бои. На северных флангах от Артемовска украинские войска пытаются удержать позиции.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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