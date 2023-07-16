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В Кишиневе результаты аудита долга "Молдовагаза" назвали интересными - РИА Новости, 16.07.2023
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15:39 16.07.2023 (обновлено: 15:40 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/moldovagaz-1884467517.html
В Кишиневе результаты аудита долга "Молдовагаза" назвали интересными
В Кишиневе результаты аудита долга "Молдовагаза" назвали интересными - РИА Новости, 16.07.2023
В Кишиневе результаты аудита долга "Молдовагаза" назвали интересными
Молдавская сторона выполнила договоренность с "Газпромом" об аудите долга компании "Молдовагаз", но результаты будут преданы огласке после их тщательного... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:39
2023-07-16T15:40
экономика
молдавия
кишинев
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Молдавская сторона выполнила договоренность с "Газпромом" об аудите долга компании "Молдовагаз", но результаты будут преданы огласке после их тщательного анализа, заявил в воскресенье министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью изданию Ziarul de Garda. "Результаты аудита, в раках договоренности с "Газпромом", уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идет о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита мы будем принимать решение о том, как дальше решать ситуацию с "Газпромом". Есть и деньги, которые необоснованно использовались компанией ("Молдовагаз"). Результаты аудита, скажем так, интересные", - сказал Парликов. Он уточнил, что Кишинев частично рассчитался с иностранной компанией за услуги проверки, но не сообщил подробности. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. Министр энергетики заявил, что в июне молдавские власти получат результаты финансово-юридического аудита долга. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза.
https://ria.ru/20230622/moldaviya-1879851322.html
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экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Молдовагаз, Газпром
В Кишиневе результаты аудита долга "Молдовагаза" назвали интересными

Глава Минэнерго Парликов: Кишинев не готов озвучить результаты аудита долга "Молдовагаза"

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Молдавская сторона выполнила договоренность с "Газпромом" об аудите долга компании "Молдовагаз", но результаты будут преданы огласке после их тщательного анализа, заявил в воскресенье министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью изданию Ziarul de Garda.
«
"Результаты аудита, в раках договоренности с "Газпромом", уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идет о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита мы будем принимать решение о том, как дальше решать ситуацию с "Газпромом". Есть и деньги, которые необоснованно использовались компанией ("Молдовагаз"). Результаты аудита, скажем так, интересные", - сказал Парликов.
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Он уточнил, что Кишинев частично рассчитался с иностранной компанией за услуги проверки, но не сообщил подробности.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. Министр энергетики заявил, что в июне молдавские власти получат результаты финансово-юридического аудита долга.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза.
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