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В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся
В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 16.07.2023
В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся
Полицейские задержали предполагаемого лихача, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места аварии в подмосковной Электростали, у него выявили "внешние признаки РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:57
2023-07-16T11:57
2023-07-16T11:57
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого лихача, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места аварии в подмосковной Электростали, у него выявили "внешние признаки опьянения", рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства. По её словам, авария произошла в воскресенье утром в подмосковной Электростали. Согласно предварительным данным, водитель за рулём легковушки наехал на двух человек: пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. После аварии лихач скрылся. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован. "Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала представитель ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся
Полиция задержала в Электростали лихача, сбившего двух человек и скрывшегося после ДТП