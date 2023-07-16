https://ria.ru/20230716/ltp-1884447373.html

В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся

В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 16.07.2023

В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся

Полицейские задержали предполагаемого лихача, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места аварии в подмосковной Электростали, у него выявили "внешние признаки РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:57

2023-07-16T11:57

2023-07-16T11:57

происшествия

электросталь

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого лихача, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места аварии в подмосковной Электростали, у него выявили "внешние признаки опьянения", рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства. По её словам, авария произошла в воскресенье утром в подмосковной Электростали. Согласно предварительным данным, водитель за рулём легковушки наехал на двух человек: пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. После аварии лихач скрылся. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован. "Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала представитель ведомства.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

электросталь

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)