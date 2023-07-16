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В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 16.07.2023
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11:57 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/ltp-1884447373.html
В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся
В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 16.07.2023
В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся
Полицейские задержали предполагаемого лихача, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места аварии в подмосковной Электростали, у него выявили "внешние признаки РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:57
2023-07-16T11:57
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого лихача, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места аварии в подмосковной Электростали, у него выявили "внешние признаки опьянения", рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства. По её словам, авария произошла в воскресенье утром в подмосковной Электростали. Согласно предварительным данным, водитель за рулём легковушки наехал на двух человек: пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. После аварии лихач скрылся. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован. "Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала представитель ведомства.
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происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье пьяный лихач сбил двух человек и скрылся

Полиция задержала в Электростали лихача, сбившего двух человек и скрывшегося после ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемого лихача, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места аварии в подмосковной Электростали, у него выявили "внешние признаки опьянения", рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства.
По её словам, авария произошла в воскресенье утром в подмосковной Электростали.
Согласно предварительным данным, водитель за рулём легковушки наехал на двух человек: пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. После аварии лихач скрылся. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован.
«
"Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала представитель ведомства.
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ПроисшествияЭлектростальМосковская область (Подмосковье)
 
 
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