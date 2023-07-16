https://ria.ru/20230716/livni-1884426310.html
СМИ: число погибших из-за ливней в Южной Корее выросло до 32 человек
СМИ: число погибших из-за ливней в Южной Корее выросло до 32 человек - РИА Новости, 16.07.2023
СМИ: число погибших из-за ливней в Южной Корее выросло до 32 человек
Число погибших в результате подтоплений и оползней из-за ливневых дождей в Южной Корее выросло до 32, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, сообщает... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T06:20
2023-07-16T06:20
2023-07-16T06:20
южная корея
в мире
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ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Число погибших в результате подтоплений и оползней из-за ливневых дождей в Южной Корее выросло до 32, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось о 21 погибшем и 10 пропавших без вести. Ливневые дожди в Южной Корее продолжаются с прошлой недели. По данным Корейской метеорологической администрации, в ряде регионов со вторника по настоящее время выпало более 470 миллиметров осадков. В связи с паводками закрыты 211 дорог, включая национальные автомагистрали, а также прогулочные тропы в 20 национальных парках. Было приостановлено движение скоростных поездов и регулярных поездов, связывающих центральные районы страны с другими регионами. В эвакуационных центрах до сих пор остаются почти 6 тысяч человек, которые пока не могут вернуться в свои дома. Согласно прогнозам метеорологов, в ряде центральных и южных районов ливни продолжатся вплоть до вторника. Специалисты предупреждают, что в данных регионах может выпасть дополнительно до 300 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20230713/kuban-1883955576.html
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южная корея, в мире
СМИ: число погибших из-за ливней в Южной Корее выросло до 32 человек
"Ренхап": число погибших из-за ливневых дождей в Южной Корее выросло до 32, десять пропали
ТОКИО, 16 июл – РИА Новости.
Число погибших в результате подтоплений и оползней из-за ливневых дождей в Южной Корее выросло до 32, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Рёнхап
.
Ранее сообщалось о 21 погибшем и 10 пропавших без вести.
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Ливневые дожди в Южной Корее продолжаются с прошлой недели. По данным Корейской метеорологической администрации, в ряде регионов со вторника по настоящее время выпало более 470 миллиметров осадков.
В связи с паводками закрыты 211 дорог, включая национальные автомагистрали, а также прогулочные тропы в 20 национальных парках. Было приостановлено движение скоростных поездов и регулярных поездов, связывающих центральные районы страны с другими регионами.
В эвакуационных центрах до сих пор остаются почти 6 тысяч человек, которые пока не могут вернуться в свои дома.
Согласно прогнозам метеорологов, в ряде центральных и южных районов ливни продолжатся вплоть до вторника. Специалисты предупреждают, что в данных регионах может выпасть дополнительно до 300 миллиметров осадков.
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