https://ria.ru/20230716/lavrov-1884499164.html
Американского офицера шокировала одна деталь во время командировок Лаврова
Американского офицера шокировала одна деталь во время командировок Лаврова - РИА Новости, 16.07.2023
Американского офицера шокировала одна деталь во время командировок Лаврова
Зарубежные партнеры всегда рады видеть министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ему оказывают очень радушный прием, заметил бывший американский разведчик РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:24
2023-07-16T21:24
2023-07-16T23:50
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сергей лавров
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Зарубежные партнеры всегда рады видеть министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ему оказывают очень радушный прием, заметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Вы никогда не увидите, чтобы Лаврова у самолета в столице встречал кто-нибудь низкого ранга, зато именно это произошло с Блинкеном в Китае", — отметил Риттер, добавив, что зарубежные поездки главы МИД России напоминают турне рок-звезды.Такая разница в приеме, по мнению офицера, связана с тем, что Москва относится ко всем странам с уважением.
https://ria.ru/20230304/lavrov-1855810805.html
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в мире, россия, москва, сергей лавров, скотт риттер
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, Скотт Риттер
Американского офицера шокировала одна деталь во время командировок Лаврова
Бывший американский разведчик Риттер сравнил зарубежные визиты Лаврова с турне рок-звезды