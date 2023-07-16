https://ria.ru/20230716/lavrov-1884499164.html

Американского офицера шокировала одна деталь во время командировок Лаврова

Американского офицера шокировала одна деталь во время командировок Лаврова - РИА Новости, 16.07.2023

Американского офицера шокировала одна деталь во время командировок Лаврова

Зарубежные партнеры всегда рады видеть министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ему оказывают очень радушный прием, заметил бывший американский разведчик РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T21:24

2023-07-16T21:24

2023-07-16T23:50

в мире

россия

москва

сергей лавров

скотт риттер

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Зарубежные партнеры всегда рады видеть министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ему оказывают очень радушный прием, заметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Вы никогда не увидите, чтобы Лаврова у самолета в столице встречал кто-нибудь низкого ранга, зато именно это произошло с Блинкеном в Китае", — отметил Риттер, добавив, что зарубежные поездки главы МИД России напоминают турне рок-звезды.Такая разница в приеме, по мнению офицера, связана с тем, что Москва относится ко всем странам с уважением.

https://ria.ru/20230304/lavrov-1855810805.html

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в мире, россия, москва, сергей лавров, скотт риттер