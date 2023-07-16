https://ria.ru/20230716/kuban-1884460143.html

Губернатор назвал причину подтопления на Кубани

Губернатор назвал причину подтопления на Кубани - РИА Новости, 16.07.2023

Губернатор назвал причину подтопления на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что причиной подтоплений в Туапсинском районе стала застройка пойм рек, для предотвращения вредных... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T14:21

2023-07-16T14:21

2023-07-16T14:21

краснодарский край

туапсинский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что причиной подтоплений в Туапсинском районе стала застройка пойм рек, для предотвращения вредных последствий нужно создать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Губернатор находится в воскресенье в Новомихайловском поселении Туапсинского района, где накануне прошёл залповый ливень, и осматривает пострадавшие от подтоплений дома. По его словам, в ликвидации последствий непогоды задействованы более 1600 человек и 163 единицы техники. "Пообщались с местными жителями. Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. Полностью с ними согласен. Но есть еще и другая причина - поймы рек застроены, воде просто некуда уходить. И тут только одно решение - создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Это немалые деньги, но сегодня это необходимость", - написал Кондратьев в телеграм-канале. Количество подтопленных придомовых территорий в Туапсинском районе Кубани достигло 228 дворов, также подтопило более 80 домов, в некоторых нарушено энергоснабжение, сообщили в администрации района. Глава региона подчеркнул, что основная задача на данный момент - вернуть в дома водоснабжение и электричество. В субботу из-за большого количества осадков поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. Власти Туапсинского района провели оповещение населения. Краевой главк МЧС сообщал о подтоплении 72 придомовых территорий. Спасатели эвакуировали 160 человек из поселка Новомихайловский, в том числе 57 детей.

https://ria.ru/20230714/kuban-1884310734.html

туапсинский район

краснодарский край

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туапсинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев