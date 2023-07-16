https://ria.ru/20230716/kosovo-1884475441.html
Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции
Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции - РИА Новости, 16.07.2023
Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции
"Правительство" самопровозглашенной республики Косово закупило партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar у Турции, передает новостное агентство... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:58
2023-07-16T16:58
2023-07-16T16:58
турция
косово
альбин курти
оон
нато
приштина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a736aae89b6c8c9c59970f6cf3132052.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Правительство" самопровозглашенной республики Косово закупило партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar у Турции, передает новостное агентство Reuters. "Косово закупило партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкого производства, заявил в воскресенье его лидер, в то время как страна сталкивается с беспорядками на севере, где этнические сербы отказываются признавать власти Приштины", - сообщает агентство со ссылкой на пост "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти в соцсети. Курти также написал, что за последние два года его "правительство" увеличило численность войск на 80%, а оборонный бюджет - более чем на 100%. Он не стал раскрывать информацию о количестве и стоимости первых для Косово беспилотников, а также не уточнил, для чего они будут использоваться, отмечает агентство. Самопровозглашенное Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
турция
косово
приштина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_5e7866f3660d477a0cc16cc0b8e2c0dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, косово, альбин курти, оон, нато, приштина, в мире
Турция, Косово, Альбин Курти, ООН, НАТО, Приштина, В мире
Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции
Reuters: власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА Bayraktar у Турции