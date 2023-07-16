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Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции - РИА Новости, 16.07.2023
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16:58 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/kosovo-1884475441.html
Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции
Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции - РИА Новости, 16.07.2023
Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции
"Правительство" самопровозглашенной республики Косово закупило партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar у Турции, передает новостное агентство... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:58
2023-07-16T16:58
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Правительство" самопровозглашенной республики Косово закупило партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar у Турции, передает новостное агентство Reuters. "Косово закупило партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкого производства, заявил в воскресенье его лидер, в то время как страна сталкивается с беспорядками на севере, где этнические сербы отказываются признавать власти Приштины", - сообщает агентство со ссылкой на пост "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти в соцсети. Курти также написал, что за последние два года его "правительство" увеличило численность войск на 80%, а оборонный бюджет - более чем на 100%. Он не стал раскрывать информацию о количестве и стоимости первых для Косово беспилотников, а также не уточнил, для чего они будут использоваться, отмечает агентство. Самопровозглашенное Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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турция, косово, альбин курти, оон, нато, приштина, в мире
Турция, Косово, Альбин Курти, ООН, НАТО, Приштина, В мире
Власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА у Турции

Reuters: власти самопровозглашенного Косово закупили партию БПЛА Bayraktar у Турции

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Правительство" самопровозглашенной республики Косово закупило партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar у Турции, передает новостное агентство Reuters.
"Косово закупило партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкого производства, заявил в воскресенье его лидер, в то время как страна сталкивается с беспорядками на севере, где этнические сербы отказываются признавать власти Приштины", - сообщает агентство со ссылкой на пост "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти в соцсети.
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Курти также написал, что за последние два года его "правительство" увеличило численность войск на 80%, а оборонный бюджет - более чем на 100%. Он не стал раскрывать информацию о количестве и стоимости первых для Косово беспилотников, а также не уточнил, для чего они будут использоваться, отмечает агентство.
Самопровозглашенное Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов.
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