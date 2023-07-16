https://ria.ru/20230716/konflikt-1884491317.html
В ресторане в Москве мужчина распылил газовый баллончик
В ресторане в Москве мужчина распылил газовый баллончик - РИА Новости, 16.07.2023
В ресторане в Москве мужчина распылил газовый баллончик
Мужчина в ресторане в Москве в ходе конфликта с персоналом применил газовый баллончик и сбежал, теперь его ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:48
2023-07-16T19:48
2023-07-16T19:49
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина в ресторане в Москве в ходе конфликта с персоналом применил газовый баллончик и сбежал, теперь его ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в воскресенье телеграм-канал Baza сообщил о происшествии в ресторане "Тануки" в центре Москвы. По первоначальным данным канала, там произошел взрыв газового баллона, по уточненным – в ресторане распылили газ из баллончика. "По предварительным данным, произошел конфликт в ресторане между посетителем и персоналом, в ходе которого мужчина распылил газовый баллончик и скрылся", – сказал собеседник. Правонарушителя сейчас ищут, добавил он.
https://ria.ru/20230406/ballonchik-1863424575.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В ресторане в Москве мужчина распылил газовый баллончик
В Москве мужчина распылил газовый баллончик в ресторане после ссоры с персоналом
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина в ресторане в Москве в ходе конфликта с персоналом применил газовый баллончик и сбежал, теперь его ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в воскресенье телеграм-канал Baza сообщил о происшествии в ресторане "Тануки" в центре Москвы. По первоначальным данным канала, там произошел взрыв газового баллона, по уточненным – в ресторане распылили газ из баллончика.
"По предварительным данным, произошел конфликт в ресторане между посетителем и персоналом, в ходе которого мужчина распылил газовый баллончик и скрылся", – сказал собеседник.
Правонарушителя сейчас ищут, добавил он.
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