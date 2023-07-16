https://ria.ru/20230716/konflikt-1884491317.html

В ресторане в Москве мужчина распылил газовый баллончик

В ресторане в Москве мужчина распылил газовый баллончик - РИА Новости, 16.07.2023

В ресторане в Москве мужчина распылил газовый баллончик

Мужчина в ресторане в Москве в ходе конфликта с персоналом применил газовый баллончик и сбежал, теперь его ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T19:48

2023-07-16T19:48

2023-07-16T19:49

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93978/21/939782177_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0e37d7eb109739ebb037359ebd3d3e88.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина в ресторане в Москве в ходе конфликта с персоналом применил газовый баллончик и сбежал, теперь его ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в воскресенье телеграм-канал Baza сообщил о происшествии в ресторане "Тануки" в центре Москвы. По первоначальным данным канала, там произошел взрыв газового баллона, по уточненным – в ресторане распылили газ из баллончика. "По предварительным данным, произошел конфликт в ресторане между посетителем и персоналом, в ходе которого мужчина распылил газовый баллончик и скрылся", – сказал собеседник. Правонарушителя сейчас ищут, добавил он.

https://ria.ru/20230406/ballonchik-1863424575.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва