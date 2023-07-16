https://ria.ru/20230716/konflikt-1884488724.html

В Белом доме не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик

В Белом доме не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик - РИА Новости, 16.07.2023

В Белом доме не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик

США не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик, сложности с контрнаступлением Киева были ожидаемыми, несмотря на американскую поддержку, заявил в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T19:16

2023-07-16T19:16

2023-07-16T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

киев

сша

джейк салливан

украина

сергей шойгу

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик, сложности с контрнаступлением Киева были ожидаемыми, несмотря на американскую поддержку, заявил в интервью советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. В ходе интервью для телеканала ABC News Салливана спросили о том, стала ли ситуация в конфликте на Украине тупиковой, несмотря на продолжение американской помощи Киеву. "Не стала", - сказал советник президента США. Как уточнил Салливан, еще до начала украинского контрнаступления Штаты ожидали, что "оно будет тяжелым". "Такова природа войны", - подчеркнул он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ ранее начали признавать, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230716/muzhchiny-1884399273.html

киев

сша

украина

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в мире, киев, сша, джейк салливан, украина, сергей шойгу, министерство обороны сша, нато