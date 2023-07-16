https://ria.ru/20230716/komissiya-1884507125.html

"Тинькофф" введет комиссию за пополнение карт "Мир" в сторонних банкоматах

"Тинькофф" введет комиссию за пополнение карт "Мир" в сторонних банкоматах - РИА Новости, 16.07.2023

"Тинькофф" введет комиссию за пополнение карт "Мир" в сторонних банкоматах

"Тинькофф банк" ведет с 31 июля комиссию за пополнение своих карт платежной системы "Мир" в банкоматах кредитных организаций, которые не являются партнерами... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T23:37

2023-07-16T23:37

2023-07-16T23:37

экономика

технологии

тинькофф. кредитные системы

почта банк

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Тинькофф банк" ведет с 31 июля комиссию за пополнение своих карт платежной системы "Мир" в банкоматах кредитных организаций, которые не являются партнерами банка, говорится в сообщении на сайте "Тинькофф". "Изменения вступают в силу с 31 июля 2023 года. Что изменится: из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт "Мир" через банкоматы других банков, не являющихся партнерами Банка", - сказано в сообщении. В поддержке банка корреспонденту РИА Новости рассказали, что размер комиссии составит 2%. Там добавили, что партнеры для пополнения - это банки МКБ, ВТБ, "Открытие", "Почта банк", сервисы переводов Contact, "Золотая Корона", "Юнистрим", а также МТС, Билайн и Элекснет. Кроме того с 31 июля банк вводит комиссию на переводы индийских рупий в сторонние банки для одного из тарифов дебетовых карт (ТПС 3.0 INR). Она составит 1500 рупий. В начале июня "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах. А в середине июля увеличил комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до 4% или максимум 10% в некоторых случаях.

https://ria.ru/20230628/oplata-1880930097.html

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экономика, технологии, тинькофф. кредитные системы, почта банк