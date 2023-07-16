https://ria.ru/20230716/kharkov-1884419446.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T01:40
2023-07-16T01:40
2023-07-16T01:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрыв прогремел в Харькове", - говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала. Спустя несколько минут телеканал сообщил о "повторных взрывах" в городе. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, В мире
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Харькове прогремел ряд взрывов