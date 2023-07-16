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В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/kharkov-1884419446.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2023
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T01:40
2023-07-16T01:40
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрыв прогремел в Харькове", - говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала. Спустя несколько минут телеканал сообщил о "повторных взрывах" в городе. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20230715/vzryvy-1884414792.html
харьков
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харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, В мире
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Харькове прогремел ряд взрывов

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Взрыв прогремел в Харькове", - говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала.
Спустя несколько минут телеканал сообщил о "повторных взрывах" в городе.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Вчера, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьВ мире
 
 
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