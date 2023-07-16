https://ria.ru/20230716/kharkov-1884419446.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2023

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T01:40

2023-07-16T01:40

2023-07-16T01:40

специальная военная операция на украине

харьков

харьковская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842139716_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_adc9ac1b8056e236d8d1f97328e3a5c6.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрыв прогремел в Харькове", - говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала. Спустя несколько минут телеканал сообщил о "повторных взрывах" в городе. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20230715/vzryvy-1884414792.html

харьков

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, харьковская область, в мире