https://ria.ru/20230716/gorlovka-1884455736.html

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал подросток

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал подросток - РИА Новости, 16.07.2023

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал подросток

Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:24

2023-07-16T13:24

2023-07-16T13:24

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

иван приходько

донецк

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки) ранен 16-летний ребёнок", - сообщил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, иван приходько, донецк