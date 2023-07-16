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При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал подросток
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал подросток - РИА Новости, 16.07.2023
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал подросток
Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:24
2023-07-16T13:24
2023-07-16T13:24
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
донецк
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки) ранен 16-летний ребёнок", - сообщил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, иван приходько, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Донецк
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал подросток
Мэр Приходько: 16-летний подросток пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками