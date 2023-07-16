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Разрушено почти все. В Финляндии испугались своего же плана против России
Разрушено почти все. В Финляндии испугались своего же плана против России - РИА Новости, 17.07.2023
Разрушено почти все. В Финляндии испугались своего же плана против России
Финляндия из-за вступления в НАТО рискует столкнуться с проблемами в будущем, написал обозреватель Сеппо Варьюс в статье для Ilta-Sanomat. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-16T17:36
2023-07-16T17:36
2023-07-17T01:32
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Финляндия из-за вступления в НАТО рискует столкнуться с проблемами в будущем, написал обозреватель Сеппо Варьюс в статье для Ilta-Sanomat."В ближайшие 50 лет не обойдется без сюрпризов. Вполне возможно, что о сегодняшнем выборе потом придется сильно пожалеть", — отметил он.По мнению журналиста, Финляндия вступила в альянс не по идеологическим причинам, а из-за якобы растущей угрозы со стороны России. В начале июля агентство Reuters сообщило о начале модернизации финской железной дороги, которую НАТО в случае военного конфликта использует для ускоренной переброски войск к российской границе. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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финляндия, россия, москва, нато, в мире
Финляндия, Россия, Москва, НАТО, В мире
Разрушено почти все. В Финляндии испугались своего же плана против России
Ilta-Sanomat: Финляндия пожалеет о вступлении в НАТО из-за мнимой угрозы со стороны России