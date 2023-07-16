https://ria.ru/20230716/finlyandiya-1884478235.html

Разрушено почти все. В Финляндии испугались своего же плана против России

Разрушено почти все. В Финляндии испугались своего же плана против России - РИА Новости, 17.07.2023

Разрушено почти все. В Финляндии испугались своего же плана против России

Финляндия из-за вступления в НАТО рискует столкнуться с проблемами в будущем, написал обозреватель Сеппо Варьюс в статье для Ilta-Sanomat. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-16T17:36

2023-07-16T17:36

2023-07-17T01:32

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Финляндия из-за вступления в НАТО рискует столкнуться с проблемами в будущем, написал обозреватель Сеппо Варьюс в статье для Ilta-Sanomat."В ближайшие 50 лет не обойдется без сюрпризов. Вполне возможно, что о сегодняшнем выборе потом придется сильно пожалеть", — отметил он.По мнению журналиста, Финляндия вступила в альянс не по идеологическим причинам, а из-за якобы растущей угрозы со стороны России. В начале июля агентство Reuters сообщило о начале модернизации финской железной дороги, которую НАТО в случае военного конфликта использует для ускоренной переброски войск к российской границе. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230713/baza-1884077242.html

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