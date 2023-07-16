https://ria.ru/20230716/elektrosnabzhenie-1884446374.html

В ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварий

В ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварий - РИА Новости, 16.07.2023

В ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварий

Около 2,7 тысячи абонентов в Луганской народной республике остались без электричества из-за аварийных отключений, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:49

2023-07-16T11:49

2023-07-16T11:49

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Около 2,7 тысячи абонентов в Луганской народной республике остались без электричества из-за аварийных отключений, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем Telegram-канале. "Северодонецк. В результате автоматического отключения без электроснабжения 2193 абонента в поселке Боровское", - отметили в МЧС. Согласно сообщению, более 450 абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного отключения в населенных пунктах Пятигоровка, Первозвановка, Ореховка.

https://ria.ru/20230716/energetiki-1884425940.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)