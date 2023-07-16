Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварий - РИА Новости, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/elektrosnabzhenie-1884446374.html
В ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварий
В ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварий - РИА Новости, 16.07.2023
В ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварий
Около 2,7 тысячи абонентов в Луганской народной республике остались без электричества из-за аварийных отключений, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:49
2023-07-16T11:49
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Около 2,7 тысячи абонентов в Луганской народной республике остались без электричества из-за аварийных отключений, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем Telegram-канале. "Северодонецк. В результате автоматического отключения без электроснабжения 2193 абонента в поселке Боровское", - отметили в МЧС. Согласно сообщению, более 450 абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного отключения в населенных пунктах Пятигоровка, Первозвановка, Ореховка.
https://ria.ru/20230716/energetiki-1884425940.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварий

МЧС: в ЛНР около 2700 абонентов остались без электричества из-за аварийных отключений

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Около 2,7 тысячи абонентов в Луганской народной республике остались без электричества из-за аварийных отключений, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем Telegram-канале.
"Северодонецк. В результате автоматического отключения без электроснабжения 2193 абонента в поселке Боровское", - отметили в МЧС.
Согласно сообщению, более 450 абонентов остались без электроснабжения в результате аварийного отключения в населенных пунктах Пятигоровка, Первозвановка, Ореховка.
Восстанавливают электросетей - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Московские энергетики восстанавливают кабельные электросети в ЛНР
Вчера, 06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала