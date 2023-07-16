https://ria.ru/20230716/dtp-1884469428.html

В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся

В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 16.07.2023

В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся

Уголовное дело завели по факту ДТП в подмосковной Электростали, где лихач сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщается в интернет-портале "МВД... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T16:01

2023-07-16T16:01

2023-07-16T16:01

происшествия

электросталь

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту ДТП в подмосковной Электростали, где лихач сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщается в интернет-портале "МВД Медиа". Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала журналистам, что в воскресенье утром в подмосковной Электростали водитель за рулём легковушки сбил пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, и скрылся с места аварии. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован. Полицейские задержали предполагаемого лихача, у него выявили "внешние признаки опьянения". "По факту ДТП на проспекте Ленина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале уточнила, что погибшей женщине был 91 год, пострадавшему мужчине - 55 лет.

https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)