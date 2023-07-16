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В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 16.07.2023
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16:01 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/dtp-1884469428.html
В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся
В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 16.07.2023
В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся
Уголовное дело завели по факту ДТП в подмосковной Электростали, где лихач сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщается в интернет-портале "МВД... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:01
2023-07-16T16:01
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту ДТП в подмосковной Электростали, где лихач сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщается в интернет-портале "МВД Медиа". Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала журналистам, что в воскресенье утром в подмосковной Электростали водитель за рулём легковушки сбил пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, и скрылся с места аварии. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован. Полицейские задержали предполагаемого лихача, у него выявили "внешние признаки опьянения". "По факту ДТП на проспекте Ленина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале уточнила, что погибшей женщине был 91 год, пострадавшему мужчине - 55 лет.
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электросталь
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происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся

Дело завели после ДТП в Электростали, где пьяный лихач сбил двух пешеходов и скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту ДТП в подмосковной Электростали, где лихач сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщается в интернет-портале "МВД Медиа".
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала журналистам, что в воскресенье утром в подмосковной Электростали водитель за рулём легковушки сбил пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, и скрылся с места аварии. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован. Полицейские задержали предполагаемого лихача, у него выявили "внешние признаки опьянения".
«
"По факту ДТП на проспекте Ленина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале уточнила, что погибшей женщине был 91 год, пострадавшему мужчине - 55 лет.
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ПроисшествияЭлектростальМосковская область (Подмосковье)
 
 
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