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В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся
В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 16.07.2023
В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся
Уголовное дело завели по факту ДТП в подмосковной Электростали, где лихач сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщается в интернет-портале "МВД... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:01
2023-07-16T16:01
2023-07-16T16:01
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту ДТП в подмосковной Электростали, где лихач сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, сообщается в интернет-портале "МВД Медиа". Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала журналистам, что в воскресенье утром в подмосковной Электростали водитель за рулём легковушки сбил пожилую женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, и скрылся с места аварии. Женщина погибла, а мужчина госпитализирован. Полицейские задержали предполагаемого лихача, у него выявили "внешние признаки опьянения". "По факту ДТП на проспекте Ленина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале уточнила, что погибшей женщине был 91 год, пострадавшему мужчине - 55 лет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электросталь, московская область (подмосковье)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье завели дело после ДТП, где лихач сбил двух человек и скрылся
Дело завели после ДТП в Электростали, где пьяный лихач сбил двух пешеходов и скрылся