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Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку
Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку
Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T03:53
2023-07-16T03:53
2023-07-16T03:53
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Спустя 10 минут украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230716/obstrel-1884417458.html
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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку
ВСУ за ночь выпустили по Донецку 13 снарядов