https://ria.ru/20230716/donetsk-1884422873.html

Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку

Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.07.2023

Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку

Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T03:53

2023-07-16T03:53

2023-07-16T03:53

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили 13 снарядов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Спустя 10 минут украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230716/obstrel-1884417458.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина