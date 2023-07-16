Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 36 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров…; 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Ведомство также сообщило, что в 7.15, 7.25 и 8.05 мск украинские войска обстреливали Макеевку, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.