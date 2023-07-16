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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/donbass-1884433212.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 16.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:15
2023-07-16T09:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров…; 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщило, что в 7.15, 7.25 и 8.05 мск украинские войска обстреливали Макеевку, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецк, макеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили по Донецку и Макеевке 36 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров…; 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Ведомство также сообщило, что в 7.15, 7.25 и 8.05 мск украинские войска обстреливали Макеевку, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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