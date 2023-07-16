https://ria.ru/20230716/berbok-1884432779.html

"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине

"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине - РИА Новости, 16.07.2023

"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине

Пользователи Twitter осудили слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она каждый день работает над урегулированием конфликта на Украине, но... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:07

2023-07-16T09:07

2023-07-16T09:07

специальная военная операция на украине

в мире

анналена бербок

владимир путин

мид германии

украина

россия

киев

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она каждый день работает над урегулированием конфликта на Украине, но отказывается общаться с президентом России Владимиром Путиным. "Если я правильно понимаю, она каждый день работает над прекращением конфликта, но при этом посылает все больше оружия. У нее раздвоение личности?" — написал один из комментаторов. "Без оружия, поставляемого НАТО, конфликт закончился бы мирным соглашением более года назад", — отметил другой. "Она ведет переговоры по Украине под углом в 360 градусов?" — поинтересовался третий, вспомнив слова Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир."Может пора перестать посылать оружие и действительно начать мирные переговоры?" — поделился мнением еще один пользователь. "Лучше пусть она помолчит, этот позор уже не отмыть", — заключили читатели. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в пятницу на читательском форуме в немецком Хемнице совместно с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. На вопрос из зала, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров, министр заявила, что "ведет их ежедневно".

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884421685.html

украина

россия

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