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"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/berbok-1884432779.html
"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине
"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине - РИА Новости, 16.07.2023
"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине
Пользователи Twitter осудили слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она каждый день работает над урегулированием конфликта на Украине, но... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T09:07
2023-07-16T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
владимир путин
мид германии
украина
россия
киев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она каждый день работает над урегулированием конфликта на Украине, но отказывается общаться с президентом России Владимиром Путиным. "Если я правильно понимаю, она каждый день работает над прекращением конфликта, но при этом посылает все больше оружия. У нее раздвоение личности?" — написал один из комментаторов. "Без оружия, поставляемого НАТО, конфликт закончился бы мирным соглашением более года назад", — отметил другой. "Она ведет переговоры по Украине под углом в 360 градусов?" — поинтересовался третий, вспомнив слова Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир."Может пора перестать посылать оружие и действительно начать мирные переговоры?" — поделился мнением еще один пользователь. "Лучше пусть она помолчит, этот позор уже не отмыть", — заключили читатели. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в пятницу на читательском форуме в немецком Хемнице совместно с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. На вопрос из зала, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров, министр заявила, что "ведет их ежедневно".
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884421685.html
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в мире, анналена бербок, владимир путин, мид германии, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Владимир Путин, МИД Германии, Украина, Россия, Киев
"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она каждый день работает над урегулированием конфликта на Украине, но отказывается общаться с президентом России Владимиром Путиным.

"Если я правильно понимаю, она каждый день работает над прекращением конфликта, но при этом посылает все больше оружия. У нее раздвоение личности?" — написал один из комментаторов.
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"Без оружия, поставляемого НАТО, конфликт закончился бы мирным соглашением более года назад", — отметил другой.

"Она ведет переговоры по Украине под углом в 360 градусов?" — поинтересовался третий, вспомнив слова Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир.

"Может пора перестать посылать оружие и действительно начать мирные переговоры?" — поделился мнением еще один пользователь.

"Лучше пусть она помолчит, этот позор уже не отмыть", — заключили читатели.

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в пятницу на читательском форуме в немецком Хемнице совместно с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. На вопрос из зала, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров, министр заявила, что "ведет их ежедневно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокВладимир ПутинМИД ГерманииУкраинаРоссияКиев
 
 
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