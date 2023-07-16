"Этот позор уже не отмыть". В Сети ужаснулись словам Бербок о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она каждый день работает над урегулированием конфликта на Украине, но отказывается общаться с президентом России Владимиром Путиным.
"Если я правильно понимаю, она каждый день работает над прекращением конфликта, но при этом посылает все больше оружия. У нее раздвоение личности?" — написал один из комментаторов.
"Если я правильно понимаю, она каждый день работает над прекращением конфликта, но при этом посылает все больше оружия. У нее раздвоение личности?" — написал один из комментаторов.
"Без оружия, поставляемого НАТО, конфликт закончился бы мирным соглашением более года назад", — отметил другой.
"Она ведет переговоры по Украине под углом в 360 градусов?" — поинтересовался третий, вспомнив слова Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир.
"Может пора перестать посылать оружие и действительно начать мирные переговоры?" — поделился мнением еще один пользователь.
"Лучше пусть она помолчит, этот позор уже не отмыть", — заключили читатели.
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в пятницу на читательском форуме в немецком Хемнице совместно с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. На вопрос из зала, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров, министр заявила, что "ведет их ежедневно".
"Она ведет переговоры по Украине под углом в 360 градусов?" — поинтересовался третий, вспомнив слова Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир.
"Может пора перестать посылать оружие и действительно начать мирные переговоры?" — поделился мнением еще один пользователь.
"Лучше пусть она помолчит, этот позор уже не отмыть", — заключили читатели.
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в пятницу на читательском форуме в немецком Хемнице совместно с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. На вопрос из зала, когда настанет подходящий момент для мирных переговоров, министр заявила, что "ведет их ежедневно".