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В Британии ужаснулись странной фразе, сказанной Байденом журналистке - РИА Новости, 16.07.2023
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15:39 16.07.2023 (обновлено: 16:24 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/bayden-1884467657.html
В Британии ужаснулись странной фразе, сказанной Байденом журналистке
В Британии ужаснулись странной фразе, сказанной Байденом журналистке - РИА Новости, 16.07.2023
В Британии ужаснулись странной фразе, сказанной Байденом журналистке
Читатели Daily Mail осудили президента США Джо Байдена, который привел странный пример в разговоре с финской журналисткой. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:39
2023-07-16T16:24
в мире
сша
финляндия
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джо байден
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили президента США Джо Байдена, который привел странный пример в разговоре с финской журналисткой."Позвольте мне внести ясность. &lt;…&gt; Я не говорил, что мы не в состоянии гарантировать будущее. Но вы же не способны сказать мне, сможете ли вернуться домой сегодня вечером. Никто не может быть уверенным в том, что он собирается делать", — так глава Белого дома ответил на вопрос о будущем Финляндии после вступления в НАТО и о том, смогут ли политические разногласия в руководстве США отразиться на обязательствах Белого дома."Раскройте глаза и смотрите внимательно, за кого вы голосуете", — написал один из читателей."Это прозвучало безумно странно", — добавил другой."Лучше бы он молчал", — поддержал третий."Когда он не несет околесицу, он грубит", — выразил мнение еще один пользователь."От Джо у меня мурашки по коже. Его язык тела, его постоянные падения. Уж лучше прямота и наглость Дональда Трампа", — заключили участники дискуссии.Это не единственный казус, который произошел с Байденом во время его поездки в Европу. Во время выступления на саммите НАТО в Вильнюсе президент США перепутал Россию и Украину. А когда он улетал из Хельсинки, журналисты обратили внимание на то, что к самолету подали более короткий трап, но Байден все равно на нем споткнулся.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым главой Белого дома в истории. В последнее время он не раз падал, здоровался с воздухом или терял ориентацию на сцене.
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html
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в мире, сша, финляндия, европа, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, США, Финляндия, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
В Британии ужаснулись странной фразе, сказанной Байденом журналистке

Читатели DM осудили Байдена, резко ответившего журналистке о будущем Финляндии в НАТО

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили президента США Джо Байдена, который привел странный пример в разговоре с финской журналисткой.
"Позвольте мне внести ясность. <…> Я не говорил, что мы не в состоянии гарантировать будущее. Но вы же не способны сказать мне, сможете ли вернуться домой сегодня вечером. Никто не может быть уверенным в том, что он собирается делать", — так глава Белого дома ответил на вопрос о будущем Финляндии после вступления в НАТО и о том, смогут ли политические разногласия в руководстве США отразиться на обязательствах Белого дома.
"Раскройте глаза и смотрите внимательно, за кого вы голосуете", — написал один из читателей.
"Это прозвучало безумно странно", — добавил другой.
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"Лучше бы он молчал", — поддержал третий.
"Когда он не несет околесицу, он грубит", — выразил мнение еще один пользователь.
"От Джо у меня мурашки по коже. Его язык тела, его постоянные падения. Уж лучше прямота и наглость Дональда Трампа", — заключили участники дискуссии.
Это не единственный казус, который произошел с Байденом во время его поездки в Европу. Во время выступления на саммите НАТО в Вильнюсе президент США перепутал Россию и Украину. А когда он улетал из Хельсинки, журналисты обратили внимание на то, что к самолету подали более короткий трап, но Байден все равно на нем споткнулся.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым главой Белого дома в истории. В последнее время он не раз падал, здоровался с воздухом или терял ориентацию на сцене.
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