https://ria.ru/20230716/bayden-1884467657.html

В Британии ужаснулись странной фразе, сказанной Байденом журналистке

В Британии ужаснулись странной фразе, сказанной Байденом журналистке - РИА Новости, 16.07.2023

В Британии ужаснулись странной фразе, сказанной Байденом журналистке

Читатели Daily Mail осудили президента США Джо Байдена, который привел странный пример в разговоре с финской журналисткой. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:39

2023-07-16T15:39

2023-07-16T16:24

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили президента США Джо Байдена, который привел странный пример в разговоре с финской журналисткой."Позвольте мне внести ясность. <…> Я не говорил, что мы не в состоянии гарантировать будущее. Но вы же не способны сказать мне, сможете ли вернуться домой сегодня вечером. Никто не может быть уверенным в том, что он собирается делать", — так глава Белого дома ответил на вопрос о будущем Финляндии после вступления в НАТО и о том, смогут ли политические разногласия в руководстве США отразиться на обязательствах Белого дома."Раскройте глаза и смотрите внимательно, за кого вы голосуете", — написал один из читателей."Это прозвучало безумно странно", — добавил другой."Лучше бы он молчал", — поддержал третий."Когда он не несет околесицу, он грубит", — выразил мнение еще один пользователь."От Джо у меня мурашки по коже. Его язык тела, его постоянные падения. Уж лучше прямота и наглость Дональда Трампа", — заключили участники дискуссии.Это не единственный казус, который произошел с Байденом во время его поездки в Европу. Во время выступления на саммите НАТО в Вильнюсе президент США перепутал Россию и Украину. А когда он улетал из Хельсинки, журналисты обратили внимание на то, что к самолету подали более короткий трап, но Байден все равно на нем споткнулся.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым главой Белого дома в истории. В последнее время он не раз падал, здоровался с воздухом или терял ориентацию на сцене.

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html

https://ria.ru/20230715/podgotovka-1884323908.html

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в мире, сша, финляндия, европа, джо байден, дональд трамп, нато