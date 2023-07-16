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В Пермском крае столкнулись большегруз, два автомобиля и мотоцикл
В Пермском крае столкнулись большегруз, два автомобиля и мотоцикл - РИА Новости, 16.07.2023
В Пермском крае столкнулись большегруз, два автомобиля и мотоцикл
Большегруз выехал из-за поврежденного колеса на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и мотоциклом на 13-м километре автодороги Большая Соснова -... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T17:37
2023-07-16T17:37
2023-07-16T17:49
происшествия
авто
пермский край
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большегруз выехал из-за поврежденного колеса на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и мотоциклом на 13-м километре автодороги Большая Соснова - Частые, погибли пять человек, сообщается на интернет-портале "МВД Медиа"."По предварительной информации, на 13-м километре автодороги Большая Соснова - Частые водитель большегрузного автомобиля в результате повреждения колеса допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Чери", "Лада" и мотоциклом... В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла", - говорится в сообщении.Уточняется, что водитель грузовика и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, авто, пермский край
Происшествия, Авто, Пермский край
В Пермском крае столкнулись большегруз, два автомобиля и мотоцикл
В Пермском крае столкнулись большегруз, два автомобиля и мотоцикл, погибли пять человек