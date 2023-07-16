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На северо-западе Москвы такси столкнулось с двумя мотоциклистами - РИА Новости, 16.07.2023
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16:11 16.07.2023 (обновлено: 17:20 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/avariya-1884470158.html
На северо-западе Москвы такси столкнулось с двумя мотоциклистами
На северо-западе Москвы такси столкнулось с двумя мотоциклистами - РИА Новости, 16.07.2023
На северо-западе Москвы такси столкнулось с двумя мотоциклистами
Два мотоцикла столкнулись с такси на северо-западе Москвы на улице Маршала Бирюзова, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:11
2023-07-16T17:20
происшествия
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москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два мотоцикла столкнулись с такси на северо-западе Москвы на улице Маршала Бирюзова, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На улице Маршала Бирюзова, в районе дома 32 произошло ДТП с участием автомобиля и двух мотоциклов... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение в районе не затруднено.Позднее столичная прокуратура уточнила в своем телеграм-канале, что два мотоциклиста госпитализированы. По предварительной информации ведомства, водитель такси при повороте налево не уступил дорогу движущимся мотоциклам.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На северо-западе Москвы такси столкнулось с двумя мотоциклистами

На улице Маршала Бирюзова в Москве такси столкнулось с двумя мотоциклистами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два мотоцикла столкнулись с такси на северо-западе Москвы на улице Маршала Бирюзова, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"На улице Маршала Бирюзова, в районе дома 32 произошло ДТП с участием автомобиля и двух мотоциклов... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение в районе не затруднено.
Позднее столичная прокуратура уточнила в своем телеграм-канале, что два мотоциклиста госпитализированы. По предварительной информации ведомства, водитель такси при повороте налево не уступил дорогу движущимся мотоциклам.
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