https://ria.ru/20230716/asfalt-1884452295.html
В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта
В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта - РИА Новости, 16.07.2023
В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта
В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:35
2023-07-16T12:35
2023-07-16T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, сообщается на сайте мэра столицы. "В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе на Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Одна из задач, по словам Бирюкова, заключается в устранении колейности, которая возникла из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как это может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для этого на более чем 500 объектах улично-дорожной сети, включая Ленинградский проспект, Дмитровское шоссе, проспект Вернадского, улицу Академика Анохина и Новочеркасский бульвар, проводится замена асфальтобетонного покрытия с использованием современных технологий и асфальтобетонных смесей, производимых на 10 городских заводах. Добавляется, что работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком и преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия наносится разметка.
https://ria.ru/20230713/asfalt-1883963602.html
москва
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Как производят асфальт в Москве
В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике.
2023-07-16T12:35
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PT3M48S
РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта
Заммэра Бирюков: в Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта