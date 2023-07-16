https://ria.ru/20230716/asfalt-1884452295.html

В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта

В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта - РИА Новости, 16.07.2023

В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта

В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:35

2023-07-16T12:35

2023-07-16T12:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Москве с апреля заменили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, сообщается на сайте мэра столицы. "В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе на Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Одна из задач, по словам Бирюкова, заключается в устранении колейности, которая возникла из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как это может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Для этого на более чем 500 объектах улично-дорожной сети, включая Ленинградский проспект, Дмитровское шоссе, проспект Вернадского, улицу Академика Анохина и Новочеркасский бульвар, проводится замена асфальтобетонного покрытия с использованием современных технологий и асфальтобетонных смесей, производимых на 10 городских заводах. Добавляется, что работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком и преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия наносится разметка.

https://ria.ru/20230713/asfalt-1883963602.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как производят асфальт в Москве В Москве стартовал текущий ремонт дорог. Всего планируется заменить более 23 млн квадратных метров дорожных покрытий. Будут использоваться асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. Суммарно за сезон они выпускают свыше 2 млн тонн смеси. Как устроены асфальтобетонные заводы – смотрите в нашем ролике. 2023-07-16T12:35 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков