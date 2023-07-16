https://ria.ru/20230716/asad-1884481784.html

Асад рассказал о вызовах, стоящих перед Сирией и Ираком

Асад рассказал о вызовах, стоящих перед Сирией и Ираком - РИА Новости, 16.07.2023

Асад рассказал о вызовах, стоящих перед Сирией и Ираком

Перед Сирией и Ираком стоят такие вызовы, как терроризм, кража пресной воды и наркоторговля, заявил на пресс-конференции президент Сирии Башар Асад по итогам... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T18:01

2023-07-16T18:01

2023-07-16T18:01

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сирия

ирак

башар асад

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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Перед Сирией и Ираком стоят такие вызовы, как терроризм, кража пресной воды и наркоторговля, заявил на пресс-конференции президент Сирии Башар Асад по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. В воскресенье ас-Судани прибыл с официальным визитом в Сирию, его приняли сирийский президент Башар Асад. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношение и сотрудничество в различных сферах, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. "Перед нами есть вызовы, с которыми мы непосредственно сталкиваемся. В первую очередь, это угроза терроризма и сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, который мы постоянно видим", - сказал Асад во время пресс-конференции, которую транслировало сирийское телевидение. Президент Сирии отметил, что ряд соседних стран "были непосредственно вовлечены в поддержку терроризма по идеологическим или экспансионистским соображениям". "Помимо этого большой проблемой остается кража доли воды Сирии и Ирака из реки Евфрат", - добавил Асад, также упомянув, что две страны сталкиваются с такой проблемой, как наркоторговля. В свою очередь, ас-Судани подчеркнул, что у Ирака и Сирии есть общие проблемы, над которыми страны работают, и сообщил о необходимости усиления координации в ряде сфер. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230615/siriya-1878490594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, ирак, башар асад