https://ria.ru/20230716/artilleriya-1884425135.html

Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.07.2023

Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерия Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Васильевка, передает... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T05:33

2023-07-16T05:33

2023-07-16T05:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 16 июл - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Васильевка, передает корреспондент РИА Новости. "Наш расчет совершил огневой налет на позиции противника. По данным разведки, поражено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Васильевка", - сказал журналистам командир подразделения ВС РФ.

https://ria.ru/20230716/aviatsiya-1884424692.html

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вооруженные силы рф, в мире