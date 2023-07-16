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Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/artilleriya-1884425135.html
Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.07.2023
Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Васильевка, передает... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T05:33
2023-07-16T05:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 16 июл - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Васильевка, передает корреспондент РИА Новости. "Наш расчет совершил огневой налет на позиции противника. По данным разведки, поражено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Васильевка", - сказал журналистам командир подразделения ВС РФ.
https://ria.ru/20230716/aviatsiya-1884424692.html
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вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире
Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении

Российская артиллерия нанесла удар по боевикам ВСУ на Запорожском направлении у Васильевки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 16 июл - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Васильевка, передает корреспондент РИА Новости.
"Наш расчет совершил огневой налет на позиции противника. По данным разведки, поражено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Васильевка", - сказал журналистам командир подразделения ВС РФ.
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