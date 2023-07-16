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Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.07.2023
Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Васильевка, передает... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T05:33
2023-07-16T05:33
2023-07-16T05:33
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 16 июл - РИА Новости. Артиллерия Вооруженных сил России нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Васильевка, передает корреспондент РИА Новости. "Наш расчет совершил огневой налет на позиции противника. По данным разведки, поражено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Васильевка", - сказал журналистам командир подразделения ВС РФ.
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вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире
Артиллерия нанесла удар по месту скопления ВСУ на Запорожском направлении
Российская артиллерия нанесла удар по боевикам ВСУ на Запорожском направлении у Васильевки