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Венгрия: страны ЕС призывали продлить запрет на импорт украинского зерна - РИА Новости, 15.07.2023
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18:28 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/zerno-1884389319.html
Венгрия: страны ЕС призывали продлить запрет на импорт украинского зерна
Венгрия: страны ЕС призывали продлить запрет на импорт украинского зерна - РИА Новости, 15.07.2023
Венгрия: страны ЕС призывали продлить запрет на импорт украинского зерна
Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Словакия призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в эти страны, заявил министр... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T18:28
2023-07-15T18:28
цены на нефть
венгрия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
болгария
украина
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Словакия призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в эти страны, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. "По ограничению импорта у Венгрии общая позиция с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией о том, что Еврокомиссии надо продлить запрет на импорт украинского зерна и после 15 сентября, поскольку только так можно защитить интересы европейских фермеров", - сказал Надь в интервью газете Világgazdaság. По его словам, венгерские производители получили от Евросоюза в качестве компенсации 15,93 миллиона евро, что является "скорее символической величиной по сравнению с размерами ущерба". Надь также отметил, что до начала конфликта импорт зерна с Украины в Венгрию составлял 40-50 тысяч тонн в год, в 2022 году он составил 3,5 миллиона тонн, а в 2023 году, пока не было запрета на ввоз, в Венгрию поступало в месяц несколько сот тысяч тонн. "В других пограничных (с Украиной) странах ситуация похожая. Это потрясло рынки, ни у кого не было шанса к этому подготовиться", - добавил он. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230714/zerno-1884293837.html
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цены на нефть, венгрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, болгария, украина
Цены на нефть, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Болгария, Украина
Венгрия: страны ЕС призывали продлить запрет на импорт украинского зерна

Министр Иштван Надь: пять стран призывали ЕК продлить запрет на импорт украинского зерна

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Словакия призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в эти страны, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
"По ограничению импорта у Венгрии общая позиция с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией о том, что Еврокомиссии надо продлить запрет на импорт украинского зерна и после 15 сентября, поскольку только так можно защитить интересы европейских фермеров", - сказал Надь в интервью газете Világgazdaság.
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По его словам, венгерские производители получили от Евросоюза в качестве компенсации 15,93 миллиона евро, что является "скорее символической величиной по сравнению с размерами ущерба".
Надь также отметил, что до начала конфликта импорт зерна с Украины в Венгрию составлял 40-50 тысяч тонн в год, в 2022 году он составил 3,5 миллиона тонн, а в 2023 году, пока не было запрета на ввоз, в Венгрию поступало в месяц несколько сот тысяч тонн. "В других пограничных (с Украиной) странах ситуация похожая. Это потрясло рынки, ни у кого не было шанса к этому подготовиться", - добавил он.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.
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В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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