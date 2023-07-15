https://ria.ru/20230715/zerno-1884389319.html

Венгрия: страны ЕС призывали продлить запрет на импорт украинского зерна

Венгрия: страны ЕС призывали продлить запрет на импорт украинского зерна - РИА Новости, 15.07.2023

Венгрия: страны ЕС призывали продлить запрет на импорт украинского зерна

Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Словакия призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в эти страны, заявил министр... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T18:28

2023-07-15T18:28

2023-07-15T18:28

цены на нефть

венгрия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

болгария

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg

БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Словакия призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в эти страны, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. "По ограничению импорта у Венгрии общая позиция с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией о том, что Еврокомиссии надо продлить запрет на импорт украинского зерна и после 15 сентября, поскольку только так можно защитить интересы европейских фермеров", - сказал Надь в интервью газете Világgazdaság. По его словам, венгерские производители получили от Евросоюза в качестве компенсации 15,93 миллиона евро, что является "скорее символической величиной по сравнению с размерами ущерба". Надь также отметил, что до начала конфликта импорт зерна с Украины в Венгрию составлял 40-50 тысяч тонн в год, в 2022 году он составил 3,5 миллиона тонн, а в 2023 году, пока не было запрета на ввоз, в Венгрию поступало в месяц несколько сот тысяч тонн. "В других пограничных (с Украиной) странах ситуация похожая. Это потрясло рынки, ни у кого не было шанса к этому подготовиться", - добавил он. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230714/zerno-1884293837.html

https://ria.ru/20230714/zerno-1884291047.html

https://ria.ru/20230711/zerno-1883495532.html

венгрия

болгария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, венгрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, болгария, украина