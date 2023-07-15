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Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу
Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу - РИА Новости, 15.07.2023
Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу
Взрывное устройство обнаружено под автомобилем главы села Давыдовка Запорожской области, возбужденно уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:25
2023-07-15T10:25
2023-07-15T10:25
происшествия
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено под автомобилем главы села Давыдовка Запорожской области, возбужденно уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает главное управление Следкома РФ в Запорожской области. "В ночь с 13 на 14 июля неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем главы Давыдовского сельского совета Акимовского района Запорожской области. При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить, о чем немедленно сообщено в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - говорится в сообщении. Следователи возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Изъяты две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, россия
Происшествия, Запорожская область, Россия
Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу
Под машиной главы села Давыдовка Запорожской области нашли самодельное взрывное устройство