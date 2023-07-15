https://ria.ru/20230715/zaporozhe-1884340228.html

Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу

Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу - РИА Новости, 15.07.2023

Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу

Взрывное устройство обнаружено под автомобилем главы села Давыдовка Запорожской области, возбужденно уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:25

2023-07-15T10:25

2023-07-15T10:25

происшествия

запорожская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849650147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b21892265b0620fe2f793b911d8af1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено под автомобилем главы села Давыдовка Запорожской области, возбужденно уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает главное управление Следкома РФ в Запорожской области. "В ночь с 13 на 14 июля неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем главы Давыдовского сельского совета Акимовского района Запорожской области. При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить, о чем немедленно сообщено в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - говорится в сообщении. Следователи возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Изъяты две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.

https://ria.ru/20230616/vzryvchatka-1878565250.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, запорожская область, россия