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Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу - РИА Новости, 15.07.2023
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10:25 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/zaporozhe-1884340228.html
Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу
Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу - РИА Новости, 15.07.2023
Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу
Взрывное устройство обнаружено под автомобилем главы села Давыдовка Запорожской области, возбужденно уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:25
2023-07-15T10:25
происшествия
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено под автомобилем главы села Давыдовка Запорожской области, возбужденно уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает главное управление Следкома РФ в Запорожской области. "В ночь с 13 на 14 июля неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем главы Давыдовского сельского совета Акимовского района Запорожской области. При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить, о чем немедленно сообщено в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - говорится в сообщении. Следователи возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Изъяты две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.
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происшествия, запорожская область, россия
Происшествия, Запорожская область, Россия
Под машину главы села в Запорожской области заложили бомбу

Под машиной главы села Давыдовка Запорожской области нашли самодельное взрывное устройство

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости
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Сотрудник Следственного комитета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Взрывное устройство обнаружено под автомобилем главы села Давыдовка Запорожской области, возбужденно уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает главное управление Следкома РФ в Запорожской области.
"В ночь с 13 на 14 июля неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем главы Давыдовского сельского совета Акимовского района Запорожской области. При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить, о чем немедленно сообщено в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - говорится в сообщении.
Следователи возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Изъяты две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.
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