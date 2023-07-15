https://ria.ru/20230715/zaporozhe-1884332796.html
В подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден инфраструктурный объект
В подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 15.07.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден инфраструктурный объект
Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:05
2023-07-15T09:05
2023-07-15T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале. "Этой ночью в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект", - написал Куртев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230715/krakh-1884323049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область
В подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден инфраструктурный объект
В подконтрольном Киеву городе Запорожье ночью был поврежден инфраструктурный объект