https://ria.ru/20230715/zaporozhe-1884332796.html

В подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден инфраструктурный объект

В подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 15.07.2023

В подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден инфраструктурный объект

Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:05

2023-07-15T09:05

2023-07-15T09:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале. "Этой ночью в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект", - написал Куртев. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230715/krakh-1884323049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, запорожье, запорожская область