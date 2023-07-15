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В Госдуме заявили, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма - РИА Новости, 15.07.2023
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14:55 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884369010.html
В Госдуме заявили, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма
В Госдуме заявили, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма - РИА Новости, 15.07.2023
В Госдуме заявили, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный дорого поплатится за угрозы захватить... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:55
2023-07-15T14:55
россия
валерий залужный
госдума рф
оон
михаил шеремет
украина
севастополь
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный дорого поплатится за угрозы захватить Крым. Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма и его никто не остановит. "Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал". Залужный ответит за все свои военные преступления и угрозы", - сказал Шеремет. По его словам, никто не имеет права угрожать жизни и здоровью жителям полуострова. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230715/krym-1884359882.html
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россия, валерий залужный, госдума рф, оон, михаил шеремет, украина, севастополь, владимир путин
Россия, Валерий Залужный, Госдума РФ, ООН, Михаил Шеремет, Украина, Севастополь, Владимир Путин
В Госдуме заявили, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма

Депутат Госдумы Шеремет: Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный дорого поплатится за угрозы захватить Крым.
Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма и его никто не остановит.
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13:39
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"Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал". Залужный ответит за все свои военные преступления и угрозы", - сказал Шеремет.
По его словам, никто не имеет права угрожать жизни и здоровью жителям полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияВалерий ЗалужныйГосдума РФООНМихаил ШереметУкраинаСевастопольВладимир Путин
 
 
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