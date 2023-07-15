https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884369010.html

В Госдуме заявили, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма

В Госдуме заявили, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма - РИА Новости, 15.07.2023

В Госдуме заявили, что Залужный дорого заплатит за угрозы в адрес Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный дорого поплатится за угрозы захватить... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:55

2023-07-15T14:55

2023-07-15T14:55

россия

валерий залужный

госдума рф

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный дорого поплатится за угрозы захватить Крым. Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма и его никто не остановит. "Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал". Залужный ответит за все свои военные преступления и угрозы", - сказал Шеремет. По его словам, никто не имеет права угрожать жизни и здоровью жителям полуострова. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230715/krym-1884359882.html

https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884346079.html

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россия, валерий залужный, госдума рф, оон, михаил шеремет, украина, севастополь, владимир путин