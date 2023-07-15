https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884346079.html

В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма

В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма - РИА Новости, 15.07.2023

В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный фактически признался в бессилии в вопросе... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:28

2023-07-15T11:28

2023-07-15T11:28

россия

украина

севастополь

дмитрий белик

валерий залужный

госдума рф

оон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_0:206:2103:1388_1920x0_80_0_0_7cfc0045c0144d22c0dcd99bc27b7ea9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный фактически признался в бессилии в вопросе наступления на Крым. Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма. "Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет, и это прозвучало как пощечина Зеленскому и его горе-стратегам", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на Украине сформировалось два центра вещания: команда Зеленского, которая рассказывает радужные сказки о скором взятии новых регионов России и Крыма, и генерал Залужный. "Залужный признается, что не может даже подойти к полуострову, что идет в разрез с обещаниями Зеленского. Залужный оказался честнее и действует в пику Зеленскому, срывая повязку лжи украинской пропаганды с глаз украинского народа", - подчеркнул Белик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230715/krym-1884336730.html

https://ria.ru/20230710/krym-1883355071.html

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, севастополь, дмитрий белик, валерий залужный, госдума рф, оон, владимир путин, в мире