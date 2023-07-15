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В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма - РИА Новости, 15.07.2023
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11:28 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884346079.html
В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма
В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма - РИА Новости, 15.07.2023
В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный фактически признался в бессилии в вопросе... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:28
2023-07-15T11:28
россия
украина
севастополь
дмитрий белик
валерий залужный
госдума рф
оон
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный фактически признался в бессилии в вопросе наступления на Крым. Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма. "Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет, и это прозвучало как пощечина Зеленскому и его горе-стратегам", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на Украине сформировалось два центра вещания: команда Зеленского, которая рассказывает радужные сказки о скором взятии новых регионов России и Крыма, и генерал Залужный. "Залужный признается, что не может даже подойти к полуострову, что идет в разрез с обещаниями Зеленского. Залужный оказался честнее и действует в пику Зеленскому, срывая повязку лжи украинской пропаганды с глаз украинского народа", - подчеркнул Белик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230715/krym-1884336730.html
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россия, украина, севастополь, дмитрий белик, валерий залужный, госдума рф, оон, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Севастополь, Дмитрий Белик, Валерий Залужный, Госдума РФ, ООН, Владимир Путин, В мире
В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма

Депутат Белик: главком ВСУ Залужный признался в бессилии в вопросе наступления на Крым

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный фактически признался в бессилии в вопросе наступления на Крым.
Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма.
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"Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет, и это прозвучало как пощечина Зеленскому и его горе-стратегам", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, на Украине сформировалось два центра вещания: команда Зеленского, которая рассказывает радужные сказки о скором взятии новых регионов России и Крыма, и генерал Залужный.
«
"Залужный признается, что не может даже подойти к полуострову, что идет в разрез с обещаниями Зеленского. Залужный оказался честнее и действует в пику Зеленскому, срывая повязку лжи украинской пропаганды с глаз украинского народа", - подчеркнул Белик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияУкраинаСевастопольДмитрий БеликВалерий ЗалужныйГосдума РФООНВладимир ПутинВ мире
 
 
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