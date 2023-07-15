https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html

В РПЦ назвали положительную сторону закона о запрете смены пола

В РПЦ назвали положительную сторону закона о запрете смены пола - РИА Новости, 15.07.2023

В РПЦ назвали положительную сторону закона о запрете смены пола

Принятие в РФ закона о запрете смены пола положительно скажется на имидже России среди христианских общин стран Запада и "традиционно настроенных представителей РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T05:09

2023-07-15T05:09

2023-07-15T05:09

религия

федор лукьянов

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_df05046443c189dbee8d161e9fd074f9.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Принятие в РФ закона о запрете смены пола положительно скажется на имидже России среди христианских общин стран Запада и "традиционно настроенных представителей иных религий", сказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций. "Данный законопроект и другие законопроекты, поддерживающие традиционные ценности, почти единогласно приняты новым составом Думы в течение последнего созыва на фоне идеологического противостояния России и глобалистской группы влияния в западных странах. Думаю, что принятие закона о запрете смены пола будет способствовать росту поддержки России и ее руководства со стороны как христианских общин стран Запада, так и традиционно настроенных представителей иных религий. И это консервативное большинство нельзя игнорировать, что пытается сделать глобалистская группа влияния", - сказал Лукьянов. Он отметил, что у светских властей и РПЦ "одна позиция с народом в неприятии ЛГБТ-повестки, ведь (движение ЛГБТ - ред.) пытается назвать белое черным, а черное - белым, легализовать зло и порок в сознании молодежи". Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что Русская православная церковь поддерживает принятие законодательства, запрещающего смену пола в России. По его словам, такой закон "является единственно возможным в логике защиты традиционных ценностей, которой призвано следовать наше государство при полной поддержке большинства населения и религиозных общин". Представитель РПЦ отметил, что закон позволит юридически прекратить практику, когда, "сменив паспортный пол, фактически люди одного пола могли вступить в признаваемый государством брак". Также он предложил в развитие закона о запрете смены пола в РФ запретить усыновление российских детей гражданами стран, где практикуется смена пола малолетними детьми. Законом, принятым в пятницу в третьем чтении, предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса РФ, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что при наличии справки о смене пола человеку запретят усыновлять детей. Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут. Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Кроме того, запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Уточняется, что к смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство РФ.

https://ria.ru/20230708/festival-1882981005.html

https://ria.ru/20230621/lgbt-1879613005.html

https://ria.ru/20230707/shtraf-1882838221.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федор лукьянов, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, россия