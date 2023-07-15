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На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек - РИА Новости, 15.07.2023
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08:57 15.07.2023 (обновлено: 08:58 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/yaponiya-1884332258.html
На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек
На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек - РИА Новости, 15.07.2023
На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек
Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации в связи с разливом реки Тайхэй в японском городе Акита на фоне продолжающихся ливневых... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:57
2023-07-15T08:58
в мире
япония
акита (префектура)
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ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации в связи с разливом реки Тайхэй в японском городе Акита на фоне продолжающихся ливневых дождей, сообщает NHK. По данным телеканала NHK, предписание получили 9,5 тысячи человек из 4,76 тысячи домов. Согласно данным Главного метеорологического агентства Японии, в ряде регионов в префектуре Акита скорость выпадения осадков составляет около 55 миллиметров в час. За 12 часов в некоторых районах выпало до 200 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться всю субботу и в ночь на воскресенье.
https://ria.ru/20230713/kuban-1883955576.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230710/magadan-1883207974.html
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в мире, япония, акита (префектура)
В мире, Япония, Акита (префектура)
На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек

На севере Японии десять тысяч человек получили предписание об эвакуации из-за разлива реки

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации в связи с разливом реки Тайхэй в японском городе Акита на фоне продолжающихся ливневых дождей, сообщает NHK.
По данным телеканала NHK, предписание получили 9,5 тысячи человек из 4,76 тысячи домов.
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Согласно данным Главного метеорологического агентства Японии, в ряде регионов в префектуре Акита скорость выпадения осадков составляет около 55 миллиметров в час. За 12 часов в некоторых районах выпало до 200 миллиметров осадков.
По прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться всю субботу и в ночь на воскресенье.
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