https://ria.ru/20230715/yaponiya-1884332258.html

На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек

На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек - РИА Новости, 15.07.2023

На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек

Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации в связи с разливом реки Тайхэй в японском городе Акита на фоне продолжающихся ливневых... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:57

2023-07-15T08:57

2023-07-15T08:58

в мире

япония

акита (префектура)

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ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации в связи с разливом реки Тайхэй в японском городе Акита на фоне продолжающихся ливневых дождей, сообщает NHK. По данным телеканала NHK, предписание получили 9,5 тысячи человек из 4,76 тысячи домов. Согласно данным Главного метеорологического агентства Японии, в ряде регионов в префектуре Акита скорость выпадения осадков составляет около 55 миллиметров в час. За 12 часов в некоторых районах выпало до 200 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться всю субботу и в ночь на воскресенье.

https://ria.ru/20230713/kuban-1883955576.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230710/magadan-1883207974.html

япония

акита (префектура)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, акита (префектура)