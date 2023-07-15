https://ria.ru/20230715/yaponiya-1884332258.html
На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек
На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек - РИА Новости, 15.07.2023
На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек
Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации в связи с разливом реки Тайхэй в японском городе Акита на фоне продолжающихся ливневых... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:57
2023-07-15T08:57
2023-07-15T08:58
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япония
акита (префектура)
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ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации в связи с разливом реки Тайхэй в японском городе Акита на фоне продолжающихся ливневых дождей, сообщает NHK. По данным телеканала NHK, предписание получили 9,5 тысячи человек из 4,76 тысячи домов. Согласно данным Главного метеорологического агентства Японии, в ряде регионов в префектуре Акита скорость выпадения осадков составляет около 55 миллиметров в час. За 12 часов в некоторых районах выпало до 200 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться всю субботу и в ночь на воскресенье.
https://ria.ru/20230713/kuban-1883955576.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, акита (префектура)
В мире, Япония, Акита (префектура)
На севере Японии из-за ливней эвакуируют десять тысяч человек
На севере Японии десять тысяч человек получили предписание об эвакуации из-за разлива реки
ТОКИО, 15 июл - РИА Новости.
Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации в связи с разливом реки Тайхэй в японском городе Акита на фоне продолжающихся ливневых дождей, сообщает NHK
.
По данным телеканала NHK, предписание получили 9,5 тысячи человек из 4,76 тысячи домов.
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Согласно данным Главного метеорологического агентства Японии, в ряде регионов в префектуре Акита скорость выпадения осадков составляет около 55 миллиметров в час. За 12 часов в некоторых районах выпало до 200 миллиметров осадков.
По прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться всю субботу и в ночь на воскресенье.
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