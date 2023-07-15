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Сальдо констатировал провал планов ВСУ воспользоваться ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/vsu-1884366817.html
Сальдо констатировал провал планов ВСУ воспользоваться ЧП на Каховской ГЭС
Сальдо констатировал провал планов ВСУ воспользоваться ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 15.07.2023
Сальдо констатировал провал планов ВСУ воспользоваться ЧП на Каховской ГЭС
Планы командования украинских войск воспользоваться ситуацией после устроенной ими катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились, написал врио губернатора... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:42
2023-07-15T14:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Планы командования украинских войск воспользоваться ситуацией после устроенной ими катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились, написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свое телеграм-канале. "Планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились... Оперативная обстановка на ЛБС стала более выгодной для наших военных", - заявил Сальдо. Сальдо подчеркнул, что в субботу обсудил боевую обстановку с командованием группировки войск "Днепр". "В последний месяц противнику дан решительный отпор - он понес большие потери, особенно - среди подготовленного личного состава, который использовался для действий на левом берегу Днепра", - подчеркнул Сальдо. По его словам, российские военные контролируют наибольшую часть островов в дельте реки. "У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются - недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта", - подчеркнул Сальдо. При этом, по его словам, расслабляться не время, так как враг, несомненно, будет продолжать свои "безуспешные и примитивные по замыслу боевые операции". "Мы наготове", - подчеркнул Сальдо и поблагодарил российских военных за защиту региона. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230706/vodokhranilische-1882643656.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
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херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Сальдо констатировал провал планов ВСУ воспользоваться ЧП на Каховской ГЭС

Сальдо констатировал провал планов ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Планы командования украинских войск воспользоваться ситуацией после устроенной ими катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились, написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свое телеграм-канале.
«
"Планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились... Оперативная обстановка на ЛБС стала более выгодной для наших военных", - заявил Сальдо.
Сальдо подчеркнул, что в субботу обсудил боевую обстановку с командованием группировки войск "Днепр".
"В последний месяц противнику дан решительный отпор - он понес большие потери, особенно - среди подготовленного личного состава, который использовался для действий на левом берегу Днепра", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, российские военные контролируют наибольшую часть островов в дельте реки.
"У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются - недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта", - подчеркнул Сальдо.
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При этом, по его словам, расслабляться не время, так как враг, несомненно, будет продолжать свои "безуспешные и примитивные по замыслу боевые операции".
"Мы наготове", - подчеркнул Сальдо и поблагодарил российских военных за защиту региона.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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