https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html

"В НАТО от этого устали". Киев подставил своих западных союзников

"В НАТО от этого устали". Киев подставил своих западных союзников - РИА Новости, 15.07.2023

"В НАТО от этого устали". Киев подставил своих западных союзников

Командующий ВВС США в Европе (USAFE) генерал Джеймс Хекер признал неприятную для НАТО правду. Военная помощь Украине, по его словам, опустошает арсеналы... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:00

2023-07-15T08:00

2023-07-15T08:07

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сша

германия

борис писториус

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Командующий ВВС США в Европе (USAFE) генерал Джеймс Хекер признал неприятную для НАТО правду. Военная помощь Украине, по его словам, опустошает арсеналы альянса. О том, можно ли решить проблему, — в материале РИА Новости.Снарядный голодВ НАТО явно не рассчитывали воевать по-крупному. В последние десятилетия участники альянса проводили в основном экспедиционные операции в странах третьего мира и легко побеждали противников, серьезно уступающих им в военных технологиях. Ставку делали на воздушную мощь.Однако конфликт на Украине доказал, что, если у противника есть современные системы ПВО, добиться превосходства в воздухе непросто. И тогда, как в Первую мировую, на первый план выходит артиллерия.Расход снарядов — чудовищный. И западная оборонка оказалась не готова восполнить запасы."Сейчас у нас и близко нет того, что было в годы холодной войны, — констатировал Хекер. — У США вдвое меньше истребительных эскадрилий, чем во времена "Бури в пустыне". Та же проблема у союзников, в частности Великобритании. Но особое беспокойство вызывает дефицит снарядов. Мы уже поставили Украине более двух миллионов артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Их теперь не хватает нам самим".Обозреватель Bloomberg Макс Хастингс отмечает, что у европейских стран ситуация еще хуже. И тем не менее даже самая могущественная страна НАТО вынуждена закупать или заимствовать боеприпасы у Южной Кореи, чтобы отправить в Киев хоть что-то.Производство снарядов в США достигнет необходимого уровня очень нескоро. В Пентагоне сообщили, что к 2025-му смогут выпускать 40 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов в месяц. В зоне СВО это — на несколько суток."Не все понимают, что для увеличения производства вооружений необходимо много времени, — пишет Хастингс. — Между заказом и поставкой — два-три года. Это касается в том числе и технологически несложных обычных артиллерийских снарядов. К тому же в странах альянса не осталось крупных заводов для столь внушительных партий".Этим и объясняется решение Белого дома отдать Киеву кассетные бомбы. По словам чиновников, так они хотят выиграть время для наращивания производства.Слишком долгие срокиУ НАТО трудности и с другим военным "железом". Британская компания BAE Systems предупредила Пентагон: потребуется не менее 30 месяцев для возобновления выпуска гаубиц M777, парк которых основательно проредила российская артиллерия. В немецком концерне Rheinmetall сообщили, что на ремонт и модернизацию танков для Украины уйдет не меньше года.По данным американского оборонного ведомства, в первые месяцы боев ВСУ расходовали до 500 противотанковых ракет "Джавелин" в сутки. Компании Lockheed Martin и Raytheon сейчас совместно изготавливают 2100 ПТУР в год. И удвоить этот показатель способны не ранее 2025-го.А переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" в США давно не делают. И альтернативы нет.Французские власти обратились к компании MBDA Missile Systems с просьбой увеличить выпуск ПЗРК "Мистраль" до 20 единиц в месяц в ближайшее время и до 40 — к 2025-му. В масштабах страны и всех вооруженных сил это капля в море. Учитывая, что ВСУ получили от Запада тысячи подобных комплексов."Всем странам НАТО необходимы более глубокие инвестиции в оборону, — говорит генерал Хекер. — Мы ужасно отстали. Вероятно, в краткосрочной перспективе ничего не изменится. Но у нас должна быть производственная база, способная покрыть все военные потребности. Для этого нам нужны не заявления политиков и чиновников, а твердые контракты, оформленные на бумаге".Отдают последнееВ прошлом году правительство Германии сообщило, что на модернизацию бундесвера потратят 100 миллиардов евро. Однако подвижек нет. Армии не хватает боеприпасов и вооружений, состояние боевой техники — неудовлетворительное.Тем не менее Шольц продолжает отправлять на Украину буквально последнее. На саммите НАТО в Вильнюсе он пообещал очередной пакет военной помощи. Министр обороны Борис Писториус составил список на 700 миллионов евро.Особое внимание глава военного ведомства уделил установкам Patriot и боеприпасам для них. По его словам, эти ЗРК стратегически важны для Киева. Однако в бундесвере таких систем немного. "В армии, вероятно, восприняли эти решения со смешанными чувствами", — пишет издание Spiegel.Несмотря на риторику, европейцы крайне неохотно повышают военные расходы. Вашингтон требует хотя бы двух процентов ВВП. В ответ все чаще звучит такой аргумент: украинский конфликт закончится, и будет непонятно, что делать с этой кучей оружия.

https://ria.ru/20230714/vsu-1884216150.html

https://ria.ru/20230714/svo-1884181097.html

https://ria.ru/20230714/snaryady-1884103308.html

https://ria.ru/20230713/kontrnastuplenie-1884089430.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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