https://ria.ru/20230715/ukraina-1884333213.html

На Украине отменили доплаты некоторым пенсионерам из-за нехватки средств

На Украине отменили доплаты некоторым пенсионерам из-за нехватки средств - РИА Новости, 15.07.2023

На Украине отменили доплаты некоторым пенсионерам из-за нехватки средств

Доплаты пенсионерам, проживающим на территории радиоактивного загрязнения, отменили на Украине из-за нехватки средств в госбюджете, сообщает издание "Зеркало... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:10

2023-07-15T09:10

2023-07-15T09:10

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украина

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Доплаты пенсионерам, проживающим на территории радиоактивного загрязнения, отменили на Украине из-за нехватки средств в госбюджете, сообщает издание "Зеркало недели". "Некоторые украинские пенсионеры получают надбавки и доплаты к пенсии. К сожалению, один из видов доплат они больше получать не смогут. Изменения коснулись украинцев, проживающих на территории радиоактивного загрязнения. Ранее некоторые украинцы могли получать дополнительно к пенсии доплату в размере от одной до трех минимальных зарплат. Но теперь эти выплаты отменены, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как передает издание, в пенсионном фонде и минсоцполитики Украины считают эти выплаты "лишними, тем более сейчас при дефиците бюджета". При этом уточняется, что отмена доплат не коснется пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Украинцы, достигшие 70 лет и более, могут получить ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер зависит от возраста человека. Так, пенсионеры, достигшие 70 лет, могут ежемесячно получать 300 гривен (8,12 доллара), от 75 до 80 лет – 456 гривен (12,35 доллара), а для пенсионеров старше 80 лет – 579 гривен (15,68 доллара).

https://ria.ru/20230623/vygodopoluchateli-1879949688.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина