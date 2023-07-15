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В Туркмении в начале 2024 года повысят заработную плату на десять процентов - РИА Новости, 15.07.2023
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06:44 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/turkmeniya-1884324765.html
В Туркмении в начале 2024 года повысят заработную плату на десять процентов
В Туркмении в начале 2024 года повысят заработную плату на десять процентов - РИА Новости, 15.07.2023
В Туркмении в начале 2024 года повысят заработную плату на десять процентов
В Туркмении с 1 января 2024 года повысят на 10% заработную плату и другие выплаты, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:44
2023-07-15T06:44
сердар бердымухамедов
туркмения
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АШХАБАД, 15 июл - РИА Новости. В Туркмении с 1 января 2024 года повысят на 10% заработную плату и другие выплаты, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Соответствующий указ президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам первого полугодия 2023 года. Документ предписывает "с 1 января 2024 года повысить на 10 процентов размеры заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей". Также, документ устанавливает в Туркмении минимальный размер заработной платы в 1280 манатов (около $365 по государственному курсу) и предписывает использовать его для упорядочения месячных заработных плат. Кроме того, указ главы государства устанавливает с 1 января 2024 года минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны в 2070 манатов в месяц, а также минимальный размер пенсий супругам участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в 605 манатов в месяц. "Увеличение размеров заработной платы обеспечить за счёт усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1884019015.html
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сердар бердымухамедов , туркмения
Сердар Бердымухамедов , Туркмения
В Туркмении в начале 2024 года повысят заработную плату на десять процентов

"Нейтральный Туркменистан": с 1 января 2024 года зарплату повысят на десять процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
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АШХАБАД, 15 июл - РИА Новости. В Туркмении с 1 января 2024 года повысят на 10% заработную плату и другие выплаты, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующий указ президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам первого полугодия 2023 года.
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Документ предписывает "с 1 января 2024 года повысить на 10 процентов размеры заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей".
Также, документ устанавливает в Туркмении минимальный размер заработной платы в 1280 манатов (около $365 по государственному курсу) и предписывает использовать его для упорядочения месячных заработных плат.
Кроме того, указ главы государства устанавливает с 1 января 2024 года минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны в 2070 манатов в месяц, а также минимальный размер пенсий супругам участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в 605 манатов в месяц.
"Увеличение размеров заработной платы обеспечить за счёт усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов", - говорится в документе.
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