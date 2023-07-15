https://ria.ru/20230715/trees-1884242702.html

Для чего финны подвесили 400 тысяч деревьев на границе с Россией?

Для чего финны подвесили 400 тысяч деревьев на границе с Россией? - РИА Новости, 15.07.2023

Для чего финны подвесили 400 тысяч деревьев на границе с Россией?

На черно-белой фотографии - сюрреалистичная картина: старинный автомобиль едет по лесной дороге, а над ней как будто левитируют ряды сосен. Автор снимка -... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:00

2023-07-15T10:00

2023-07-15T10:00

финляндия

советско-финская война (1939—1940)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На черно-белой фотографии - сюрреалистичная картина: старинный автомобиль едет по лесной дороге, а над ней как будто левитируют ряды сосен. Автор снимка - финский военнослужащий Освальд Хеденстрем. Он оставил подпись, которая исчерпывающе объясняет происходящее.Но прежде - несколько слов о самом фотографе. Изображение датируется 24 июня 1941-го. В тот день Хеденстрему исполнилось 28. В свои годы он уже успешный фотожурналист. Основал собственное агентство. Женился. Однако пришла повестка на фронт. Служил в подразделении под командованием немцев. Делал фото для пропаганды.После войны стал одним из самых известных на своей родине фотографов. Снимал политиков. Славился своей способностью пойти на любые ухищрения, чтобы сделать эксклюзивный кадр.Одна из самых известных работ - суд над финским военным руководством в 45-м. Журналист проник в зал заседания тайно - знал секретные ходы в здании.Мастерство и слава позволили Хеденстрему накопить на просторную квартиру в Испании с видом на Средиземное море, которым он наслаждался в конце своей долгой жизни.Но вернемся в 41-й год. Начинаются события Великой Отечественной, которые в России известны как “советско-финский фронт”, а в Финляндии - как “война-продолжение”. Там воспринимают ее как второй этап Зимней кампании 1939-1940.Возможно, в кадр Хеденстрема попала подготовка к переброске финских сил к советской границе. Позже армия Суоми оккупирует Карелию, в том числе Петразаводск, и поучаствует в блокаде Ленинграда.Согласно подписи к фотографии, "финны замаскировали дорогу на Раате, примерно в 10 км от России, висящими в воздухе соснами, потому что прямо на границе стоит смотровая вышка, возведенная русскими".На самом деле, никакой магии нет. Качество изображения не позволяет разглядеть тросы, на которых закреплены деревья.Такой прием не скроет дорогу от самолета, но может заблокировать обзор с башни. С низкой перспективы ряды хвойных создавали иллюзию непрерывного леса.Финские военные славились своими навыками в маскировке. О способностях снайперов-”кукушек” ходят легенды. Однако это лишь часть более широкой картины. Финны широко и изобретательно применяли подручные материалы - например, деревья и листву. Для примера - снимок корабля береговой охраны, который полностью сливается с пейзажем.“У страны не было возможности закупать маскировочные сети и другие средства камуфляжа в больших количествах, - говорит военный историк Петтери Йоуко. - Финны привыкли к лесу и использовали его в своих интересах”.По мнению некоторых экспертов, умению маскироваться у военных Суоми впоследствии учились и советская, и немецкая армии.

https://ria.ru/20230427/finlyandiya-1868156246.html

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финляндия, советско-финская война (1939—1940)