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Лавров рассказал об условиях для соотечественников в Таиланде - РИА Новости, 15.07.2023
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13:15 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/tailand-1884356664.html
Лавров рассказал об условиях для соотечественников в Таиланде
Лавров рассказал об условиях для соотечественников в Таиланде - РИА Новости, 15.07.2023
Лавров рассказал об условиях для соотечественников в Таиланде
Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем соотечественников, а открытое в Пхукете генконсульство будет работать для обеспечения их нужд и интересов, РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:15
2023-07-15T13:15
таиланд
пхукет (остров)
россия
сергей лавров
в мире
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ПХУКЕТ (Таиланд), 15 июл - РИА Новости. Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем соотечественников, а открытое в Пхукете генконсульство будет работать для обеспечения их нужд и интересов, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мне приятно ощущать, что культура, наши традиции - песни, танцы - востребованы. И я очень рад, что Таиланд - это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но когда бывают, а они неизбежны, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из довольно непростого положения, то для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми", - сказал министр на встрече с соотечественниками в генконсульстве России в Пхукете. "Надеюсь, что мы сейчас с вами сможем обсудить те конкретные вопросы, которые будут уже нам полезны в организации работы по обеспечению нужд и интересов наших граждан, да и вообще, не только наших граждан - все тех, кто хочет обеспечивать и продвигать наши отношения с Таиландом", - добавил министр.
https://ria.ru/20230715/lavrov-1884353624.html
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таиланд, пхукет (остров), россия, сергей лавров, в мире
Таиланд, Пхукет (остров), Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал об условиях для соотечественников в Таиланде

Глава МИД Лавров: в Таиланде создали хорошие условия для соотечественников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПХУКЕТ (Таиланд), 15 июл - РИА Новости. Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем соотечественников, а открытое в Пхукете генконсульство будет работать для обеспечения их нужд и интересов, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мне приятно ощущать, что культура, наши традиции - песни, танцы - востребованы. И я очень рад, что Таиланд - это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но когда бывают, а они неизбежны, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из довольно непростого положения, то для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми", - сказал министр на встрече с соотечественниками в генконсульстве России в Пхукете.
"Надеюсь, что мы сейчас с вами сможем обсудить те конкретные вопросы, которые будут уже нам полезны в организации работы по обеспечению нужд и интересов наших граждан, да и вообще, не только наших граждан - все тех, кто хочет обеспечивать и продвигать наши отношения с Таиландом", - добавил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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ТаиландПхукет (остров)РоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
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