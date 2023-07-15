https://ria.ru/20230715/tailand-1884356664.html

Лавров рассказал об условиях для соотечественников в Таиланде

Лавров рассказал об условиях для соотечественников в Таиланде - РИА Новости, 15.07.2023

Лавров рассказал об условиях для соотечественников в Таиланде

Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем соотечественников, а открытое в Пхукете генконсульство будет работать для обеспечения их нужд и интересов, РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:15

2023-07-15T13:15

2023-07-15T13:15

таиланд

пхукет (остров)

россия

сергей лавров

в мире

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ПХУКЕТ (Таиланд), 15 июл - РИА Новости. Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем соотечественников, а открытое в Пхукете генконсульство будет работать для обеспечения их нужд и интересов, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мне приятно ощущать, что культура, наши традиции - песни, танцы - востребованы. И я очень рад, что Таиланд - это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но когда бывают, а они неизбежны, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из довольно непростого положения, то для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми", - сказал министр на встрече с соотечественниками в генконсульстве России в Пхукете. "Надеюсь, что мы сейчас с вами сможем обсудить те конкретные вопросы, которые будут уже нам полезны в организации работы по обеспечению нужд и интересов наших граждан, да и вообще, не только наших граждан - все тех, кто хочет обеспечивать и продвигать наши отношения с Таиландом", - добавил министр.

https://ria.ru/20230715/lavrov-1884353624.html

таиланд

пхукет (остров)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, пхукет (остров), россия, сергей лавров, в мире