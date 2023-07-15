https://ria.ru/20230715/ssha-1884321710.html

В США приговорили к пожизненному заключению вербовщика группировки ИГ*

В США приговорили к пожизненному заключению вербовщика группировки ИГ* - РИА Новости, 15.07.2023

В США приговорили к пожизненному заключению вербовщика группировки ИГ*

Суд в США приговорил к пожизненному заключению контрабандиста и вербовщика террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России)... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T04:16

2023-07-15T04:16

2023-07-15T04:16

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июл - РИА Новости. Суд в США приговорил к пожизненному заключению контрабандиста и вербовщика террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) Мирсада Кандича, сообщает офис прокурора восточного округа Нью-Йорка. "Сегодня Мирсад Кандич был приговорен окружным судьей США Николасом Гарофисом к пожизненному заключению", - сказано в сообщении на сайте прокуратуры. В мае 2022 года Кандич был осужден по обвинению в заговоре с целью оказания материальной поддержки ИГ*, а также в предоставлении организации личного состава, в оказании услуг, предоставлении оружия, имущества и оборудования, а также поддельных документов в период с января 2013 года по июнь 2017 года, когда подсудимый был арестован в Сараево. По данным американской стороны, Кандич был высокопоставленным членом ИГ*, который завербовал огромное количество "фанатиков и помог им уехать в Сирию и на другие территории, чтобы стать боевиками ИГ*". Кроме того, он помогал экстремистской группировке множеством других способов, в том числе поставками оружия и распространением пропаганды по всему миру. Ранее сообщалось, что в начале ноября 2017 года подозреваемый в сотрудничестве с ИГ* бошняк (славянин-мусульманин) Мирсад Кандич был выдан МВД Боснии и Герцеговины (БиГ) по международному ордеру на арест властям США. По данным боснийского ведомства, операция по обнаружению и задержанию пособника террористов на территории страны продолжалась несколько месяцев. Власти США выписали международный ордер на розыск и арест Кандича в 2014 году, а Интерпол - в 2016. Как сообщали сараевские СМИ, задержанного в БиГ долгие годы разыскивало ФБР, в то время как он свободно перемещался по Турции и Сирии, а также Восточной Европе.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220908/terrorizm-1815418236.html

https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html

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