https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884362668.html

Российские военные уничтожили две ДРГ на Южнодонецком направлении

Российские военные уничтожили две ДРГ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.07.2023

Российские военные уничтожили две ДРГ на Южнодонецком направлении

Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила две атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожены две группы диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:04

2023-07-15T14:04

2023-07-15T14:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила две атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожены две группы диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка и Ровнополь Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - отмечается в сообщении. Также в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь в ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884362294.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия