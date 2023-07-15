https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884362668.html
Российские военные уничтожили две ДРГ на Южнодонецком направлении
Российские военные уничтожили две ДРГ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.07.2023
Российские военные уничтожили две ДРГ на Южнодонецком направлении
Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила две атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожены две группы диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:04
2023-07-15T14:04
2023-07-15T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила две атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожены две группы диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка и Ровнополь Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - отмечается в сообщении. Также в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь в ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884362294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные уничтожили две ДРГ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России отбили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении