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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.07.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении за сутки потери войск Украины составили более 70-ти военнослужащих, говорится в сводке Минобороны России РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:01
2023-07-15T14:01
2023-07-15T15:03
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении за сутки потери войск Украины составили более 70-ти военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РоссииВ ведомстве отметили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.Как уточнили в министерстве, на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Терны ДНР, Невское и Червоная Диброва ЛНР. В районах населенных пунктов Торское ДНР и Макеевка ЛНР отражены две атаки противника. Кроме того, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность украинской ДРГ."За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Д-20". Также в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении за сутки потери войск Украины составили более 70-ти военнослужащих, говорится в сводке Минобороны России. В ведомстве отметили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.
2023-07-15T14:01
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: украинские войска потеряли более 70 военных на Краснолиманском направлении