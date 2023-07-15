https://ria.ru/20230715/spasenie-1884415200.html

В ЛНР сотрудники МЧС спасли мужчину, подорвавшегося на взрывном устройстве

В ЛНР сотрудники МЧС спасли мужчину, подорвавшегося на взрывном устройстве - РИА Новости, 15.07.2023

В ЛНР сотрудники МЧС спасли мужчину, подорвавшегося на взрывном устройстве

Сотрудники сводного отряда МЧС России по Луганской Народной Республике спасли подорвавшегося на взрывном устройстве мужчину, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T23:45

2023-07-15T23:45

2023-07-15T23:45

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники сводного отряда МЧС России по Луганской Народной Республике спасли подорвавшегося на взрывном устройстве мужчину, сообщило управление МЧС РФ по ЛНР в своем телеграм-канале. "В районе Славяносербской насосной станции 2-го подъема на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 1957 года рождения. Сотрудники скорой помощи не смогли оказать медицинскую помощь из-за возможного заминирования местности. К месту происшествия выехала инженерно-саперная группа сводного отряда МЧС России", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, благодаря помощи сводного отряда спасателей, пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи.

https://ria.ru/20230701/otvazhnye-1881601276.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия