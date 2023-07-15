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В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/shkola-1884333421.html
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа - РИА Новости, 15.07.2023
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа
Сельская школа разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:14
2023-07-15T09:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 15 июл - РИА Новости. Сельская школа разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "Четырнадцатого июля в 21.00 боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района" - сообщили в оперативных службах. Кроме того, отмечается, что здание полностью разрушено, погибших и пострадавших нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230715/spetsnaz-1884323381.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа

В селе Стульнево в Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела ВСУ . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 15 июл - РИА Новости. Сельская школа разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города.
"Четырнадцатого июля в 21.00 боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района" - сообщили в оперативных службах. Кроме того, отмечается, что здание полностью разрушено, погибших и пострадавших нет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Уничтожение диверсионной группы ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на Запорожском направлении
05:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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