https://ria.ru/20230715/shkola-1884333421.html
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа - РИА Новости, 15.07.2023
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа
Сельская школа разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:14
2023-07-15T09:14
2023-07-15T09:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 15 июл - РИА Новости. Сельская школа разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "Четырнадцатого июля в 21.00 боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района" - сообщили в оперативных службах. Кроме того, отмечается, что здание полностью разрушено, погибших и пострадавших нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230715/spetsnaz-1884323381.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа
В селе Стульнево в Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа