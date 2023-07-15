https://ria.ru/20230715/shkola-1884333421.html

В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа

В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа - РИА Новости, 15.07.2023

В Запорожской области при обстреле ВСУ разрушена сельская школа

Сельская школа разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:14

2023-07-15T09:14

2023-07-15T09:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 15 июл - РИА Новости. Сельская школа разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "Четырнадцатого июля в 21.00 боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района" - сообщили в оперативных службах. Кроме того, отмечается, что здание полностью разрушено, погибших и пострадавших нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230715/spetsnaz-1884323381.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы украины